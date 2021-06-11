В Україні на третину зросли ціни на продукти

Найбільше подорожчав цукор.

За рік виробники продуктів харчування підняли ціни на третину.

Такі дані оприлюднили в Держстаті, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Найбільше підвищилися ціни виробництва цукру: на понад 60%. Також, за данимми відомства, на третину подорожчало виробництво напоїв і тютюнових виробів. Гуртові ціни на виробництво промислових товарів збільшилися майже на 40%. При цьому найбільше ціни зросли у виробників за межами країни.

Як повідомлялося, у травні 2021 року інфляція в Україні зросла на 1,3% порівняно з квітнем. У річному вимірі рівень інфляції збільшився до 9,5%. Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 1,7%. Найбільше (на 6,8% та 14,5%) подорожчали соняшникова олія і фрукти. На 1-1,8% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу та продукти з риби. Водночас, на 17,5% подешевшали яйця, на 0,5% – овочі.

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