В Україні інфляція прискорилася до 9,5%: що подорожчало найбільше

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 1,7%.

У травні 2021 року інфляція в Україні зросла на 1,3% порівняно з квітнем. У річному вимірі рівень інфляції збільшився до 9,5%.

Про це повідомили в Державній службі статистики.

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"Інфляція на споживчому ринку у травні порівняно із квітнем цього року становила 1,3%, з початку року – 6,1%. Базова інфляція у травні 2021 року порівняно із квітнем 2021-го становила 0,7%, з початку року – 3,9%", – йдеться в повідомленні.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої у травні зросли на 1,7%. Найбільше (на 6,8% та 14,5%) подорожчали соняшникова олія і фрукти. На 1-1,8% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, макаронні вироби, рис, масло, рибу та продукти з риби.

Водночас, на 17,5% подешевшали яйця, на 0,5% – овочі.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 3,9% відбулося в основному через підвищення цін на природний газ на 14,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7%.

Нагадаємо, що світові ціни на харчі зробили найбільший стрибок за 10 років.

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