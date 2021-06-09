Українські військові залишили Афганістан (фото)

До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

Особовий склад українського національного персоналу Місії НАТО в Афганістані "Рішуча Підтримка" повернувся в Україну.

Про це у середу, 9 червня, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Увесь особовий склад українського національного персоналу Місії НАТО в Афганістані "Рішуча Підтримка" повернувся в Україну у період від 1 по 5 червня 2021 року рейсом літака Повітряних сил ЗС України Іл-76МД", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що планове повернення відбулося відповідно до рішення сторони НАТО щодо завершення діяльності Місії, яке було ухвалене 14 квітня 2021 за результатами проведення засідання Північноатлантичної ради на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони держав-контрибуторів Місії.

До складу Тренувально-дорадчої Місії НАТО "Рішуча підтримка" в Ісламській Республіці Афганістан входив 21 військовослужбовець Збройних Сил України.

Основними завданнями українського національного персоналу були: виконання обов’язків на посадах штабних офіцерів у Штабі Місії РП-А; ведення інженерної розвідки шляхів руху, об’єктів та місцевості; виконання заходів з протидії застосуванню саморобних вибухових пристроїв та знешкодження вибухонебезпечних предметів; чергування у складі сил зведеного загону швидкого реагування тощо.

Отриманий досвід під час виконання завдань Місії НАТО "Рішуча підтримка" українські військовослужбовці застосовуватимуть на Батьківщині. Зокрема, виконуючи завдання за призначенням з протидії збройній агресії РФ в районі проведення операції Об’єднаних сил, зазначили в оборонному відомстві.

Тим часом стало відомо, що виведення військ Сполучених Штатів з Афганістану завершено на більш ніж 50%. Майже 13 тисяч одиниць військового майна було передано управлінню тилового забезпечення Міністерства оборони США для знищення.

Як повідомлялося, в середині квітня Джо Байден оголосив про виведення військ США з Афганістану. Президент США зазначив, що процес виведення військ буде здійснюватися впорядковано і у повній координації з союзниками.

Новини світу: США почали виводити свої війська з Афганістану

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання