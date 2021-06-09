Ексучасник NAVI з Dota 2 Богдан "Iceberg" Василенко шукає новий колектив

Богдан "Iceberg" Василенко почав пошук нової команди із Dota 2.
Колишній учасник колективу Natus Vincere з Dota 2 Богдан "Iceberg" Василенко оголосив у себе в Twitter, що шукає нову команду. Він розмістив лаконічне повідомлення Lft – абревіатура від англійського looking for team.
Lft— Bogdan Vasilenko (@Icebergdota) June 9, 2021
Раніше під час стріму на Twitch Богдан відповів на питання фаната щодо того, коли буде анонс нової команди. Гравець відзначив, що для участі в кваліфікації до The International 10 йому потрібен колектив, який бере участь у другому сезоні Dota Pro Circuit 2021.
Iceberg і Андрій "ALWAYSWANNAFLY" Бондаренко покинули склад NAVI в кінці травня, їх замінили Акбар "SoNNeikO" Бутаєв і Володимир "No[o]ne" Міненко, які пішли від команди AS Monaco Gambit.