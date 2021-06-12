Путін дав оцінку відносинам між Росією та США

За словами Путіна, відносини впали до найнижчої точки за останні роки.
Президент Росії Володимир Путін оцінив відносини між Росією і США.
Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.
За його словами, російсько-американські відносини впали до найнижчої точки за останні роки.
"Наші двосторонні відносини погіршилися до найнижчого рівня за останні роки", — сказав Путін.
Раніше прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Путін їде на саміт зі своїм американським колегою Джо Байденом, бо цього вимагають погані відносини між Вашингтоном і Москвою, інформує телеканал CNN.
Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться в знаменитій віллі La Grange, побудованої в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.
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