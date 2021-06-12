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Путін дав оцінку відносинам між Росією та США

Путін дав оцінку відносинам між Росією та США

Associated Press

За словами Путіна, відносини впали до найнижчої точки за останні роки.

Президент Росії Володимир Путін оцінив відносини між Росією і США.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу NBC.

За його словами, російсько-американські відносини впали до найнижчої точки за останні роки.

"Наші двосторонні відносини погіршилися до найнижчого рівня за останні роки", — сказав Путін.

Раніше прессекретар російського лідера Дмитро Пєсков заявив, що Путін їде на саміт зі своїм американським колегою Джо Байденом, бо цього вимагають погані відносини між Вашингтоном і Москвою, інформує телеканал CNN.

Нагадаємо, переговори Байдена з Путіним відбудуться в знаменитій віллі La Grange, побудованої в XVIII столітті. Серед переліку тем міжнародної політики президент США Джо Байден планує обговорити з Путіним в Женеві українське питання — з акцентом на підтримку України з боку США.

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