Вітренко не виключає війну через "Північний потік-2" — ЗМІ

За словами глави "Нафтогазу", завершення проєкту буде означати, що "проросійська позиція просувається за рахунок Заходу".

Глава "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив, що завершення будівництва російського трубопроводу "Північний потік-2" нібито може привести до початку повномасштабної війни.

Про це пише Bloomberg.

"Найгірший сценарій — це не тільки те, що ми втратимо з 2024 року більшу частину нашого ВВП. Найгірше, що це означає набагато більшу ймовірність повномасштабної війни, бо постачання газу через Україну в Європу служать стримувальним фактором ", — сказав Вітренко.

На думку глави "Нафтогазу", завершення проєкту буде означати, що "проросійська позиція просувається за рахунок Заходу".

Вітренко додав, що відмова від санкцій тиску США проти "Північного потоку-2" може негативним чином позначитися на прозахідних настроях у багатьох країнах Східної Європи.

Нагадаємо, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2".

ТСН.ua розбирався, навіщо Байден називає Путіна "вбивцею", а потім вирішує не санкціонувати "Північний потік-2", і до чого в разі найгіршого сценарію готуватися Україні. Читайте про це за посиланням.

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