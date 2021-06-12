Рейтинг шкіл Києва: куди віддавати дитину в 2021 році

Для першочергового зарахування дитини до першого класу використовують її фактичне місце проживання.

У столиці тимчасово призупинили набір до першого класу, але для батьків майбутніх учнів актуальним залишається запитання: чи можна віддати навчатися дитину до закладу з огляду на рейтинг шкіл Києва. Слід зауважити, що наразі невідомо, наскільки відтермінований набір школярів.

ТСН.ua зібрав актуальну інформацію про умови приймання до першого класу та склав рейтинг шкіл Києва у різних районах за підсумками результатів ЗНО випускників навчальних закладів торік.

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. з поглибленим вивченням англійської мови № 92 імені Івана Франка

Наразі навчальний заклад не інформує, скільки першокласників сядуть за їхні парти. З інформацією про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті школи.

адреса: вул. Тарасівська, 11

телефон: 044 289 1448

Е-mail: sch92@ua.fm

Гімназія № 59 імені О.М.Бойченка

Прогнозована кількість учнів перших класів на 2021-2022 році - шість класів. Це 180 учнів. З інформацію про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті.

адреса: вул. Велика Китаївська, 85

телефон: 044 525 1572

Е-mail: gymnasium59@ukr.net

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН

Середній загальноосвітній заклад "Слов’янська гімназія"

Зарахування до першого класу відбуватиметься без конкурсу. Скільки гімназія відкриє класів, поки невідомо. З інформацією про територію обслуговування, яка закріплена за закладом, можна ознайомитися на сайті.

адрес: вул. Михайла Драгоманова, 10в

телефон: 044 570 8824

E-mail: 5739630@ukr.net

Спеціалізована ЗОШ № 291 з поглибленим вивченням іноземної мови

Відповідно до потужності закладу у новому навчальному році буде відкрито чотири перших класи - це 120 учнів. Інформація про територію обслуговування - на сайті.

адреса: вул. Тростянецька, 19

телефон: 044 566 5478

E-mail: info-school291@ukr.net

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 307 з поглибленим вивченням природничих наук

Цього року навчальний заклад планує набір дітей до чотирьох перших класів – це 120 учнів. З інформацією про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті.

адреса: вул. Лісківська, 4Б

Телефон: 044 530 0642

E-mail: sh307@ukr.net

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 202 з поглибленим вивченням природничо-математичних наук

Цього року планують відкрити три перші класи для учнів - це близько 100 дітей. До закладу прийматимуть дітей, які проживать на території обслуговування: список вулиць - на сайті.

адреса: Лісовий проспект, 22А

телефон: 044 518 5735

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН

НВК "Домінанта" - суспільно-гуманітарна гімназія

На нинішній навчальний рік планується відкриття п'яти перших класів у гімназії. З інформацію про територію обслуговування НВК можна ознайомитися на сайті.

адреса: вул. Юності, 3

телефон: 044 543 3757

E-mail: nvkdominanta@ukr.net

НВК № 30 "ЕКОНАД" (спеціалізована школа І ст. з поглибленим вивченням іноземних мов)

У гімназії цього року планують відкрити три перші класи по 30 учнів - у кожному. З інформацією про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті.

адреса: вул. Березняківська 30Б

телефон: 044-361-56-61

E-mail: ekonad_30@ukr.net

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН

НВК № 143

У 2021 році в навчальному закладі планують відкрити два перші класи. До школи приймають дітей з будинків, що належать до територію обслуговування. Дізнатися про них можна на сайті.

адреса: вул. Богатирська, 2-Б

телефон: 044 413 4413,

Е-mail: obolon_143@i.ua

НВК № 157

Наразі навчальний заклад не інформує, скільки зможе прийняти на навчання першокласників. З інформацією про територію обслуговування, яка закріплена за НВК, можна ознайомитися на сайті.

адреса: пр. Героїв Сталінграда, 23а

телефон: 044 418 3920

Е-mail: obolon_157@i.ua

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН

Ліцей міжнародних відносин № 51

Ліцей відкриває у 2021-2022 навчальному році два перших класи - це близько 60 учнів. З територією обслуговування закладу, звідки прйиматимуть школярів, є на сайті.

адреса: вул. П. Орлика, 13

телефон: 044 253 5423

Е-mail: irl51_kiev@ukr.net

Гімназія №117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов

Цього року навчальний заклад планує відкрити два перші класи. З інформацією про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті гімназії.

адреса: вул. Лютеранська, 10

Тел: 044 278 3521

Е-mail: gymnasium117@gmail.com

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

ЗНЗ І-ІІІ ст. Ліцей № 100 "Поділ"

Наразі навчальний заклад не інформує, скільки зможе прийняти на навчання першокласників. З інформацією про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті ліцею.

адреса: вул. Покровська, 4/6

телефон: 044 425 1542

Е-mail: info@podil100.com

ЗНЗ І-ІІІ ст. "Гімназія № 19 "Межигірська"

Поки інформації про кількість перших класів у навчальному закладі немає. До гімназії приймають дітей із кількох вулиць, які належать до території обслуговування. Дізнатися про них можна на сайті.

адреса: вул.Межигірська, 16

телефон: 044 298 2285

Е-mail: podil19@i.ua

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН

Гімназія "Академія"

Зарахування до першого класу у навчальному закладі відбуватиметься без конкурсу. До гімназії прийматимуть дітей, які проживають на території обслуговування. Список вулиць можна переглянути на сайті закладу.

адреса: вул. Феодори Пушиної, 4

телефон: 044 450 0214

Спеціалізована школа № 197 імені Дмитра Луценка

У школі поки що не повідомляють про кількість перших класів, які будуть від вересня. Право на першочергове зарахування матимуть діти з мікрорайону, а також рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями школи. Територія обслуговування закладу - на сайті.

адреса: вул. Потапова, 12

телефон: 044 276 8655.

Е-mail: sch197@ukr.net

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН

Гімназія № 178

У новому навчальному році планується відкрити чотири перших класи для - це 112 першокласників. З інформацією про територію обслуговування НВК можна ознайомитися на сайті.

адреса: пр. Повітрофлотський, 22

телефон: 044 249 5980

Е-mail: gymnasium178@gmail.com

Спеціалізована школа № 43 з поглибленим вивченням предметів суспільно-гуманітарного циклу "Грааль"

До школи прийматимуть дітей, які проживають на території обслуговування. Список вулиць - на сайті закладу. Інформації про кільіксть перших класів немає.

вул. Преображенська, 17

телефон: 044 275 55 74

Е-mail: sh43graal@ukr.net

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН

Спеціалізована школа І-ІІІ ст. № 57 з поглибленим вивченням англійської мови

Цього року навчальний заклад прогнозує набрати два перші класи. З інформацією про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті.

адреса школи: вул. Прорiзна, 19а

телефон: 044 278 2666

E-mail: school57kiev@ukr.net

Гімназія №153 імені О.С.Пушкіна

2021 року гімназія відкриває три перших класи - це 88 учнів. У закладі є класи з українською та російською мовами навчання. З інформацію про територію обслуговування школи можна ознайомитися на сайті.

адреса: вул. Чорновола, 37а

телефон: 044 236 1112

Е-mail: sch-153pushkin@ukr.net

Умови приймання до першого класу

Для першочергового зарахування дитини в перший клас використовують її фактичне місце проживання, а не місце реєстрації. Підтвердити місце проживання можна також низкою інших документів. Зокрема, паспорт громадянина України одного з батьків дитини, довідка про реєстрацію місця проживання дитини або одного з її батьків, документ, що засвідчує право користування житлом (договір оренди) тощо.

Право на першочергове зарахування до навчального закладу матимуть діти з мікрорайону, а також рідні сестри і брати дітей, які вже є учнями школи, або діти працівників. Батьки також можуть подати заяву до будь-якого іншого закладу. До нього першокласника можуть зарахувати на вільні місця за результатами жеребкування.

Необхідні документи для зарахування дитини до школи:

Заява батьків встановленого зразка

Ксерокопія свідоцтва про народження дитини, оригінал свідоцтва;

Медична довідка Ф №086-1/о – Довідка учня загальноосвітнього навчального закладу про результати обов’язкового медичного профілактичного огляду.

Попри те, що першочергово до навчальних закладів зараховують дітей, які проживають на території підпорядкування, подати заяву можна до будь-якого у місті. Головне - щоб там знайшлося вільне місце. Тому нехай батькам у пригоді стане наш рейтинг найкращих шкіл Києва.

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