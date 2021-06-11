У Сумах виявили величезне звалище COVID-відходів

Припускають, що медичні відходи до Сум звозили з інших регіонів України, зокрема з Києва.
Тести на COVID-19, колби, пробірки з кров'ю і тисячі використаних шприців вивантажили просто неба у Сумах. Величезне звалище медичних відходів з’явилося у промзоні обласного центру.
Про це 11 червня йдеться у випуску ТСН 19:30.
На відео місцевих активістів видно велику кількість мішків та пакетів з медичними відходами, які спалювали просто неба.
За попередніми даними, частина всього цього донедавна складувалася в іншому селі неподалік Сум, але після того, як люди збунтувалися, їх перевезли сюди.
Та, найпевніше, до Сум звозили медичні відходи й з інших регіонів України. Зокрема, на місці поліція застала ущент заповнену фуру з Києва. Автомобіль вилучений. Розпочате розслідування.
Як повідомлялося, їжа з собою стала основною причиною забруднення океану пластиком.
Зауважимо також, що щомісяця в усьому світі використовують близько 130 мільярдів одноразових масок, значна частина з яких замість переробки потрапляє у довкілля.
Одноразові маски вбивають морських тварин, які заплутуються у них або з'їдають їх і помирають. Розкладатися кожен такий засіб захисту може кількасот років.
Еколог кажуть, що наслідки пандемії природа відчуватиме ще кілька десятиліть.