У Сумах виявили величезне звалище COVID-відходів

Припускають, що медичні відходи до Сум звозили з інших регіонів України, зокрема з Києва.

Тести на COVID-19, колби, пробірки з кров'ю і тисячі використаних шприців вивантажили просто неба у Сумах. Величезне звалище медичних відходів з’явилося у промзоні обласного центру.

Про це 11 червня йдеться у випуску ТСН 19:30.

На відео місцевих активістів видно велику кількість мішків та пакетів з медичними відходами, які спалювали просто неба.

За попередніми даними, частина всього цього донедавна складувалася в іншому селі неподалік Сум, але після того, як люди збунтувалися, їх перевезли сюди.

Та, найпевніше, до Сум звозили медичні відходи й з інших регіонів України. Зокрема, на місці поліція застала ущент заповнену фуру з Києва. Автомобіль вилучений. Розпочате розслідування.

Як повідомлялося, їжа з собою стала основною причиною забруднення океану пластиком.

Зауважимо також, що щомісяця в усьому світі використовують близько 130 мільярдів одноразових масок, значна частина з яких замість переробки потрапляє у довкілля.

Одноразові маски вбивають морських тварин, які заплутуються у них або з'їдають їх і помирають. Розкладатися кожен такий засіб захисту може кількасот років.

Еколог кажуть, що наслідки пандемії природа відчуватиме ще кілька десятиліть.

Новини України: у Сумах виявили величезне звалище медичних відходів

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