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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 июня

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 июня

УНИАН

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 11 июня зафиксировано 1603 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 5583 выздоровели. Было проведено 55342 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион

подтвержденные

зарегистрировано умерших

выздоровели

всего

в сутки

всего

в сутки

всего

в сутки

г. Киев

210520

217

5144

2

192976

2037

Винницкая

70831

35

1683

1

68417

134

Волынская

61812

52

1175

1

59477

90

Днепропетровская

134759

121

4355

13

126865

545

Донецкая

90026

83

2301

1

86385

143

Житомирская

88083

27

1770

2

85323

70

Закарпатская

61905

27

1599

2

59509

16

Запорожская

103909

97

2398

6

100143

187

Ивано-Франковская

86515

18

2080

3

83220

99

Киевская

126501

105

2715

4

121476

146

Кировоградская

20464

11

823

0

18414

33

Луганская

26368

20

917

4

24703

113

Львовская

136821

113

3611

5

130936

135

Николаевская

69352

56

1820

0

66756

121

Одесская

140049

73

2932

6

134265

201

Полтавская

77427

57

1825

1

74558

102

Ровенская

79091

92

1191

2

76759

212

Сумская

77444

57

1300

1

74849

123

Тернопольская

69841

31

1184

0

67517

62

Харьковская

147740

69

3412

10

140198

346

Херсонская

35344

42

1108

0

32832

157

Хмельницкая

88464

41

1845

1

85458

207

Черкасская

81262

60

1278

1

77736

141

Черновицкая

79642

31

1785

1

77090

64

Черниговская

57257

68

1326

3

54918

99

Ситуация за все время пандемии

  • Заболело — 2221427 человек.
  • Выздоровели — 2120780.
  • Летальных случаев — 51577.

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