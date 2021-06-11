Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.
В Украине по состоянию на утро 11 июня зафиксировано 1603 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 5583 выздоровели. Было проведено 55342 тесты.
Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.
Коронавирус в областях
|
регион
|
подтвержденные
|
зарегистрировано умерших
|
выздоровели
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
всего
|
в сутки
|
г. Киев
|
210520
|
217
|
5144
|
2
|
192976
|
2037
|
Винницкая
|
70831
|
35
|
1683
|
1
|
68417
|
134
|
Волынская
|
61812
|
52
|
1175
|
1
|
59477
|
90
|
Днепропетровская
|
134759
|
121
|
4355
|
13
|
126865
|
545
|
Донецкая
|
90026
|
83
|
2301
|
1
|
86385
|
143
|
Житомирская
|
88083
|
27
|
1770
|
2
|
85323
|
70
|
Закарпатская
|
61905
|
27
|
1599
|
2
|
59509
|
16
|
Запорожская
|
103909
|
97
|
2398
|
6
|
100143
|
187
|
Ивано-Франковская
|
86515
|
18
|
2080
|
3
|
83220
|
99
|
Киевская
|
126501
|
105
|
2715
|
4
|
121476
|
146
|
Кировоградская
|
20464
|
11
|
823
|
0
|
18414
|
33
|
Луганская
|
26368
|
20
|
917
|
4
|
24703
|
113
|
Львовская
|
136821
|
113
|
3611
|
5
|
130936
|
135
|
Николаевская
|
69352
|
56
|
1820
|
0
|
66756
|
121
|
Одесская
|
140049
|
73
|
2932
|
6
|
134265
|
201
|
Полтавская
|
77427
|
57
|
1825
|
1
|
74558
|
102
|
Ровенская
|
79091
|
92
|
1191
|
2
|
76759
|
212
|
Сумская
|
77444
|
57
|
1300
|
1
|
74849
|
123
|
Тернопольская
|
69841
|
31
|
1184
|
0
|
67517
|
62
|
Харьковская
|
147740
|
69
|
3412
|
10
|
140198
|
346
|
Херсонская
|
35344
|
42
|
1108
|
0
|
32832
|
157
|
Хмельницкая
|
88464
|
41
|
1845
|
1
|
85458
|
207
|
Черкасская
|
81262
|
60
|
1278
|
1
|
77736
|
141
|
Черновицкая
|
79642
|
31
|
1785
|
1
|
77090
|
64
|
Черниговская
|
57257
|
68
|
1326
|
3
|
54918
|
99
Ситуация за все время пандемии
- Заболело — 2221427 человек.
- Выздоровели — 2120780.
- Летальных случаев — 51577.