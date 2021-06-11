Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 11 июня

За последние сутки количество заболевших возросло более чем на тысячу.

В Украине по состоянию на утро 11 июня зафиксировано 1603 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 70 человек, еще 5583 выздоровели. Было проведено 55342 тесты.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Украины.

Коронавирус в областях

регион подтвержденные зарегистрировано умерших выздоровели всего в сутки всего в сутки всего в сутки г. Киев 210520 217 5144 2 192976 2037 Винницкая 70831 35 1683 1 68417 134 Волынская 61812 52 1175 1 59477 90 Днепропетровская 134759 121 4355 13 126865 545 Донецкая 90026 83 2301 1 86385 143 Житомирская 88083 27 1770 2 85323 70 Закарпатская 61905 27 1599 2 59509 16 Запорожская 103909 97 2398 6 100143 187 Ивано-Франковская 86515 18 2080 3 83220 99 Киевская 126501 105 2715 4 121476 146 Кировоградская 20464 11 823 0 18414 33 Луганская 26368 20 917 4 24703 113 Львовская 136821 113 3611 5 130936 135 Николаевская 69352 56 1820 0 66756 121 Одесская 140049 73 2932 6 134265 201 Полтавская 77427 57 1825 1 74558 102 Ровенская 79091 92 1191 2 76759 212 Сумская 77444 57 1300 1 74849 123 Тернопольская 69841 31 1184 0 67517 62 Харьковская 147740 69 3412 10 140198 346 Херсонская 35344 42 1108 0 32832 157 Хмельницкая 88464 41 1845 1 85458 207 Черкасская 81262 60 1278 1 77736 141 Черновицкая 79642 31 1785 1 77090 64 Черниговская 57257 68 1326 3 54918 99

Ситуация за все время пандемии

Заболело — 2221427 человек.

Выздоровели — 2120780.

Летальных случаев — 51577.

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