Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано 1 603 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 5 583 одужали. Було проведено 55 342 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали всього за добу всього за добу всього за добу м. Київ 210520 217 5144 2 192976 2037 Вінницька 70831 35 1683 1 68417 134 Волинська 61812 52 1175 1 59477 90 Дніпропетровська 134759 121 4355 13 126865 545 Донецька 90026 83 2301 1 86385 143 Житомирська 88083 27 1770 2 85323 70 Закарпатська 61905 27 1599 2 59509 16 Запорізька 103909 97 2398 6 100143 187 Івано-Франківська 86515 18 2080 3 83220 99 Київська 126501 105 2715 4 121476 146 Кіровоградська 20464 11 823 0 18414 33 Луганська 26368 20 917 4 24703 113 Львівська 136821 113 3611 5 130936 135 Миколаївська 69352 56 1820 0 66756 121 Одеська 140049 73 2932 6 134265 201 Полтавська 77427 57 1825 1 74558 102 Рівненська 79091 92 1191 2 76759 212 Сумська 77444 57 1300 1 74849 123 Тернопільська 69841 31 1184 0 67517 62 Харківська 147740 69 3412 10 140198 346 Херсонська 35344 42 1108 0 32832 157 Хмельницька 88464 41 1845 1 85458 207 Черкаська 81262 60 1278 1 77736 141 Чернівецька 79642 31 1785 1 77090 64 Чернігівська 57257 68 1326 3 54918 99

Ситуація за весь час пандемії

Захворіло – 2 221 427 осіб.

Одужало – 2 120 780.

Летальних випадків – 51 577.

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