Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 червня

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.
В Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано 1 603 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 5 583 одужали. Було проведено 55 342 тести.
Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.
Коронавірус в областях
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
м. Київ
|
210520
|
217
|
5144
|
2
|
192976
|
2037
|
Вінницька
|
70831
|
35
|
1683
|
1
|
68417
|
134
|
Волинська
|
61812
|
52
|
1175
|
1
|
59477
|
90
|
Дніпропетровська
|
134759
|
121
|
4355
|
13
|
126865
|
545
|
Донецька
|
90026
|
83
|
2301
|
1
|
86385
|
143
|
Житомирська
|
88083
|
27
|
1770
|
2
|
85323
|
70
|
Закарпатська
|
61905
|
27
|
1599
|
2
|
59509
|
16
|
Запорізька
|
103909
|
97
|
2398
|
6
|
100143
|
187
|
Івано-Франківська
|
86515
|
18
|
2080
|
3
|
83220
|
99
|
Київська
|
126501
|
105
|
2715
|
4
|
121476
|
146
|
Кіровоградська
|
20464
|
11
|
823
|
0
|
18414
|
33
|
Луганська
|
26368
|
20
|
917
|
4
|
24703
|
113
|
Львівська
|
136821
|
113
|
3611
|
5
|
130936
|
135
|
Миколаївська
|
69352
|
56
|
1820
|
0
|
66756
|
121
|
Одеська
|
140049
|
73
|
2932
|
6
|
134265
|
201
|
Полтавська
|
77427
|
57
|
1825
|
1
|
74558
|
102
|
Рівненська
|
79091
|
92
|
1191
|
2
|
76759
|
212
|
Сумська
|
77444
|
57
|
1300
|
1
|
74849
|
123
|
Тернопільська
|
69841
|
31
|
1184
|
0
|
67517
|
62
|
Харківська
|
147740
|
69
|
3412
|
10
|
140198
|
346
|
Херсонська
|
35344
|
42
|
1108
|
0
|
32832
|
157
|
Хмельницька
|
88464
|
41
|
1845
|
1
|
85458
|
207
|
Черкаська
|
81262
|
60
|
1278
|
1
|
77736
|
141
|
Чернівецька
|
79642
|
31
|
1785
|
1
|
77090
|
64
|
Чернігівська
|
57257
|
68
|
1326
|
3
|
54918
|
99
Ситуація за весь час пандемії
- Захворіло – 2 221 427 осіб.
- Одужало – 2 120 780.
- Летальних випадків – 51 577.