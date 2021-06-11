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Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 червня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 11 червня

УНІАН

За останню добу кількість захворілих зросла на понад тисячу.

В Україні станом на ранок 11 червня зафіксовано  1 603 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померли 70 людей, ще 5 583 одужали. Було проведено 55 342 тести.

Про це повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Коронавірус в областях

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

м. Київ

210520

217

5144

2

192976

2037

Вінницька

70831

35

1683

1

68417

134

Волинська

61812

52

1175

1

59477

90

Дніпропетровська

134759

121

4355

13

126865

545

Донецька

90026

83

2301

1

86385

143

Житомирська

88083

27

1770

2

85323

70

Закарпатська

61905

27

1599

2

59509

16

Запорізька

103909

97

2398

6

100143

187

Івано-Франківська

86515

18

2080

3

83220

99

Київська

126501

105

2715

4

121476

146

Кіровоградська

20464

11

823

0

18414

33

Луганська

26368

20

917

4

24703

113

Львівська

136821

113

3611

5

130936

135

Миколаївська

69352

56

1820

0

66756

121

Одеська

140049

73

2932

6

134265

201

Полтавська

77427

57

1825

1

74558

102

Рівненська

79091

92

1191

2

76759

212

Сумська

77444

57

1300

1

74849

123

Тернопільська

69841

31

1184

0

67517

62

Харківська

147740

69

3412

10

140198

346

Херсонська

35344

42

1108

0

32832

157

Хмельницька

88464

41

1845

1

85458

207

Черкаська

81262

60

1278

1

77736

141

Чернівецька

79642

31

1785

1

77090

64

Чернігівська

57257

68

1326

3

54918

99

Ситуація за весь час пандемії

  • Захворіло – 2 221 427 осіб.
  • Одужало – 2 120 780.
  • Летальних випадків – 51 577.

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