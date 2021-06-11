Трирічна Алінка вже вдруге бореться із раком крові

Дитині потрібне термінове лікування.

У квітні 2019 року, ще зовсім крихітна Алінка почала втрачати гемоглобін, тож почалося дослідження, яке виявило гострий лімфобластний лейкоз, згодом київські фахівці лише підтвердили діагноз.

Подальші 10 місяців лікування мама Алінки згадує із болем і жахом, але і вдячністю також, бо вони таки призвели до ремісії і дитину виписали додому на підтримувальну хімію.

Рак повернувся за рік

«Цілий рік все йшло добре, аналізи були у нормі, Алінка почувалася добре, та у грудні 2020 року у нас різко в аналізах впали тромбоцити, ми знову звернулись до лікарів та були ошелешені новиною, що у нас рецидив - 92 відсотків бластних клітин», - розповідає мама крихітки.

Протирецидивне лікування дається дитині вкрай складно, після першого ж блоку вона опинилась у реанімації. Лікарі виходили дитину і провели наступні блоки. Та вони стали для дитини ледь на фатальними, з’явилась різка алергічна реакція.

Ось такий дружний колектив у нас в рівненському онкоцентру.Щиро всім дякуємо за привітання ❤️❤️❤️ Опубліковано Юлею Галій Середа, 21 квітня 2021 р.

Далі були спробували інакшого лікування, але і воно не спрацювало. Українські медики констатують, що тут дитину вилікувати немає можливості. "Увійти в ремісію ми не можемо, бласти все рівно лишаються - було 3% бластів, та 1,74% злоякісні, тобто вони не стоять на місці, а ростуть, тому часу у нас немає", - каже мама Алінки.

Шанс на життя пропонують в Ізраїлі

Тому батьки намагаються зібрати кошти, щоб відвести дитину до ізраїльських фахівців, які можуть запропонувати якесь експериментальне лікування, щоб ввести дитину в ремісію і далі провести трансплантацію кісткового мозку, що подарує дитині шанс на одужання.

«Вони готові прийняти нас на лікування, та сума захмарна. Пересадка там від неродинного донора, яка нам потрібна, коштує 194 000$. Наша сім'я немає таких коштів, тому просимо усіх небайдужих людей нам допомогти», - просить мама Алінки.

Кошти вирішують долю дитини

Від початку оголошення збору коштів на лікування дитини минуло кілька тижнів, родині вдалося зібрати майже 25 тисяч доларів, але суми поки не достатньо, щоб лікарня прийняла дівчинку, потрібно вдвічі більше, а ситуація стає критичною - кількість ракових клітин у дівчинки швидко росте і це додає колосальні ризики, тому зараз кожна гривня важлива.

"В Аліни вже в кістковому мозку 71% бластів ( ракових клітин). Після блоку підтримуючої хіміотерапії аналізи дуже впали. Підколюють лейкоцити, будуть капати тромбоконцентрат. Прошу усіх небайдужих долучитися до збору коштів, ми не встигаємо, рак забирає сили в нашої Алінки. Прошу вас допоможіть врятувати життя нашій дівчинці, допоможіть нам використати останній шанс на одужання", - благає мама дівчинки.

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Галій Ю.В

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