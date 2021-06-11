В Україні різко подешевшала полуниця: які ціни у різних регіонах

За прогнозами експертів, вартість ягід буде знижуватися і далі.

В Україні почали різко знижуватися ціни на полуницю.

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Про це повідомляє EastFruit.

Причина - поліпшення погодних умов і високі температури повітря, які призвели до прискорення темпів дозрівання ягід у більшості регіонів України і як наслідок до зростання її пропозиції.

Так, зазначається, що, якщо ще 10 червня в Києві дрібнооптові ціни на полуницю не опускалися нижче 50 грн/кг, то 11 червня її вже можна придбати навіть за 35 грн/кг. Оптові ціни на ягоду в південних регіонах приблизно відповідають цінам у Києві, а ось в західному регіоні країні, зокрема, у Львові, полуницю продають в середньому на 7-10 грн/кг дорожче, оскільки там сезон ще тільки починається, а масово ягода надходить з більш південних регіонів.

За прогнозами експертів, цього року пік збирання полуниці може припасти на 15-18 червня, коли ціни можуть опуститися до мінімальних показників - оптова ціна може впасти до рівня 25 грн/кг.

Нагадаємо, що цього року через пізню та холодну весну сезон ягід в Україні затримався на декілька тижнів.

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