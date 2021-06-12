Ярослав Амосов стал первым украинцем, который завоевал титул Bellator

Ярослав Амосов стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.
Украинский боец Ярослав Амосов стал новым чемпионом турнира по смешанным единоборствам Bellator 260, который состоялся в американском Анкасвилле. В поединке в полусреднем весе Ярослав встретился с действующим чемпионом Дугласом Лима.
Ход боя был практически одинаковым все пять раундов: примерно половина пятиминутки проходила в стойке без явного преимущества какого-либо из бойцов, потом Ярослав переводил Лиму в партер, где уверенно его контролировал.
Единогласным решением судей Ярослав Амосов победил и стал новым чемпионом Bellator со счетом 50-45, 49-46, 49-46.
#AndNew — @YaroslavAmosov is your new #Bellator welterweight world champ and STILL possesses the greatest #MMA record at 2️⃣6️⃣ & 0️⃣. # Bellator260 #BellatorOnShowtime pic.twitter.com/OESnj7tof2— BellatorMMA (@BellatorMMA) June 12, 2021
Так Ярослав Амосов стал первым украинцем, который стал чемпионом промоушена.
Напомним, в 2020 году украинский боец ММА Ярослав Амосов, победил американца Логана Сторли на турнире Bellator 252 и стал автором уникального достижения.