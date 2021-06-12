Ярослав Амосов стал первым украинцем, который завоевал титул Bellator

Ярослав Амосов стал новым чемпионом Bellator в полусреднем весе.

Украинский боец ​​Ярослав Амосов стал новым чемпионом турнира по смешанным единоборствам Bellator 260, который состоялся в американском Анкасвилле. В поединке в полусреднем весе Ярослав встретился с действующим чемпионом Дугласом Лима.

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Ход боя был практически одинаковым все пять раундов: примерно половина пятиминутки проходила в стойке без явного преимущества какого-либо из бойцов, потом Ярослав переводил Лиму в партер, где уверенно его контролировал.

Единогласным решением судей Ярослав Амосов победил и стал новым чемпионом Bellator со счетом 50-45, 49-46, 49-46.

Так Ярослав Амосов стал первым украинцем, который стал чемпионом промоушена.

Напомним, в 2020 году украинский боец ММА Ярослав Амосов, победил американца Логана Сторли на турнире Bellator 252 и стал автором уникального достижения.

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