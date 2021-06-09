В Україні стрімко дорожчає нерухомість: як змінилися ціни

Усередньому ціни змінилися на 15%.

Нерухомість стрімко дорожчає в усіх регіонах України.

Про це розповіли у Сніданку з 1+1.

Експерти Асоціації фахівців з нерухомості кажуть, що в середньому у великих містах вартість квадратних метрів від початку року збільшилася майже на 15%.

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Слід зауважити, що одночасно з цінами суттєво зростає і попит на житло. Зокрема, у Рівному спостерігається справжній аншлаг навколо котеджів і таунхаузів попри те, що вартість квадратного метра зросла на 10%.

В Івано-Франківську експерти фіксують підвищення попиту на новобудови. Тоді як цінники на житло підвищилися на 15%. У Сумах майже на 50% більше почали купувати однокімнатні квартири як у новобудовах, так і на вторинному ринку. Ціни на нерухомість тут підскочили найбільше - майже на 20%.

Як повідомлялося, всередньому у всіх великих містах вартість квадратних метрів підскочила на 12%. Експети кажуть, що новобудови зросли в ціни через зростання вартості будівельних матеріалів. Зокрема, зростає вартість не тільки квадратного метра, а й будівельно-монтажних робіт.

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