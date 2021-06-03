Все о Чемпионате Европы по футболу 2020 (Евро 2020)

Обратный отсчет к старту Евро 2020 в разгаре - остался 21 день до начала самого ожидаемого футбольного турнира континента. Где и когда пройдет чемпионат, и кто соперники Украины?
Меньше месяца остается до старта главного футбольного турнира нашего континента - Евро-2020.
Болельщикам пришлось ждать год - Чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, которая "накрыла" планету прошлой весной.
Смотрите также: квалификация Евро 2020 окончательное положение команд
КОГДА СТАРТУЕТ ЕВРО 2020 В 2021 ГОДУ
Новые сроки финального турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года. Матч-открытие пройдет в Риме, финал - в Лондоне.
Однако, турнир не будет таким, как прежде, ведь на матчи пустят ограниченное количество зрителей.
УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ ЕВРО 2020
24 участника финального турнира Евро-2020 распределены на 6 групп по 4 команды в каждой:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия
Действующий чемпион Европы - сборная Португалии, которая триумфовала в 2016 году во Франции.
ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020 (ГОРОДА)
Изначально Чемпионат Европы по футболу 2020 должны были принять 12 разных городов Европы - в честь 60-летия УЕФА. Однако масштабы грандиозного турнира пришлось сократить в связи с коронавирусной ситуацией в Европе.
23 апреля 2021 года исполком УЕФА утвердил изменения среди городов-хозяев Евро-2020. Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.
Турнир примут 11 городов:
|ГОРОД
|СТАДИОН
|МАТЧИ
|АМСТЕРДАМ
|"Йохан Кройфф Арена"
|Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
|БАКУ
|"Олимпийский"
|Три матча группового этапа, один четвертьфинал
|БУДАПЕШТ
|"Ференц Пушкаш"
|Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
|БУХАРЕСТ
|"Арена Националэ"
|Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
|ГЛАЗГО
|"Хэмпден Парк"
|Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
|КОПЕНГАГЕН
|"Паркен"
|Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
|МЮНХЕН
|"Арена Мюнхен"
|Три матча группового этапа, один четвертьфинал
|ЛОНДОН
|"Уэмбли"
|Три матча группового этапа, два матч 1/8 финала, полуфиналы и финал
|РИМ
|"Олимпико"
|Три матча группового этапа, один четвертьфинал
|САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
|"Санкт-Петербург"
|Шесть матчей группового этапа, один четвертьфинал
|СЕВИЛЬЯ
|"Ла Картуха"
|Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала
РАСПИСАНИЕ И КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЕВРО 2020
На групповом этапе матчи будут проходить в три временных слота - 16:00, 19:00 и 22:00. В плей-офф до четвертьфинала - в 19:00 и 22:00, а начиная с полуфинала, все игры начнутся в 22:00 по киевскому времени.
Смотрите также: календарь и результаты матчей Евро-2020
|ГРУППОВОЙ ЭТАП
11 - 23 июня
Пятница, 11 июня
Группа A: Турция - Италия (22:00, Рим)
Суббота, 12 июня
Группа A: Уэльс - Швейцария (16:00, Баку)
Группа B: Дания - Финляндия (19:00, Копенгаген)
Группа B: Бельгия - Россия (22:00, Санкт-Петербург)
Воскресенье, 13 июня
Группа D: Англия - Хорватия (16:00 Лондон)
Группа C: Австрия - Северная Македония (19:00, Бухарест)
Группа C: Нидерланды - Украина (22:00, Амстердам)
Понедельник, 14 июня
Группа D: Шотландия - Чехия (16:00, Глазго)
Группа E: Польша - Словакия (19:00, Санкт-Петербург)
Группа E: Испания - Швеция (22:00, Севилья)
Вторник, 15 июня
Группа F: Венгрия - Португалия (19:00, Будапешт)
Группа F: Франция - Германия (22:00, Мюнхен)
Среда, 16 июня
Группа B: Финляндия - Россия (16:00, Санкт-Петербург)
Группа A: Турция - Уэльс (19:00, Баку)
Группа A: Италия - Швейцария (22:00, Рим)
Четверг, 17 июня
Группа C: Украина - Северная Македония (16:00, Бухарест)
Группа B: Дания - Бельгия (19:00, Копенгаген)
Группа C: Нидерланды - Австрия (22:00, Амстердам)
Пятница, 18 июня
Группа E: Швеция - Словакия (16:00, Санкт-Петербург)
Группа D: Хорватия - Чехия (19:00, Глазго)
Группа D: Англия - Шотландия (22:00, Лондон)
Суббота, 19 июня
Группа F: Венгрия - Франция (16:00, Будапешт)
Группа F: Португалия - Германия (19:00, Мюнхен)
Группа E: Испания - Польша (22:00, Севилья)
Воскресенье, 20 июня
Группа A: Италия - Уэльс (19:00, Рим)
Группа A: Швейцария - Турция (19:00, Баку)
Понедельник, 21 июня
Группа C: Северная Македония - Нидерланды (19:00, Амстердам)
Группа C: Украина - Австрия (19:00, Бухарест)
Группа B: Россия - Дания (22:00, Копенгаген)
Группа B: Финляндия - Бельгия (22:00, Санкт-Петербург)
Вторник, 22 июня
Группа D: Чехия - Англия (22:00, Лондон)
Группа D: Хорватия - Шотландия (22:00, Глазго)
Среда, 23 июня
Группа E: Словакия - Испания (19:00, Севилья)
Группа E: Швеция - Польша (19:00, Санкт-Петербург)
Группа F: Германия - Венгрия (22:00, Мюнхен)
Группа F: Португалия - Франция (22:00, Будапешт)
Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.
24 и 25 июня - дни отдыха
|ПЛЕЙ-ОФФ
1/8 финала
Суббота, 26 июня
1: 2A - 2B (19:00, Амстердам)
2: 1A - 2C (22:00, Лондон)
Воскресенье, 27 июня
3: 1C - 3D/E/F (19:00, Будапешт)
4: 1B - 3A/D/E/F (22:00, Севилья)
Понедельник, 28 июня
5: 2D - 2E (19:00, Копенгаген)
6: 1F - 3A/B/C (22:00, Бухарест)
Вторник, 29 июня
7: 1D - 2F (19:00, Лондон)
8: 1E - 3A/B/C/D (22:00, Глазго)
30 июня и 1 июля - дни отдыха
Четвертьфиналы
Пятница, 2 июля
Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)
Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)
Суббота, 3 июля
Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (19:00, Баку)
Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (22:00, Рим)
4 и 5 июля - дни отдыха
Полуфиналы
Вторник, 6 июля
Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон)
Среда, 7 июля
Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон)
8, 9, 10 июля - дни отдыха
ФИНАЛ
Воскресенье, 11 июля
Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)
СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО 2020
- Сборная Украины ранее никогда не выходила на Евро напрямую. В 2012 году она была хозяйкой турнира вместе с Польшей, а в 2016-м прошла в "стыках" Словению.
В квалификации Евро-2020 команда Андрея Шевченко выиграла свою группу, не проиграв ни одного матча. Памятной для болельщиков будет победа на действующими чемпионами Европы - сборной Португалии с Криштиану Роналду.
В финальном турнире Евро-2020 Украина сразиться с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией в Группе C.
НИДЕРЛАНДЫ
Лучший результат на Евро: чемпион (1988)
Результат на Евро-2016: не играли
Тренер: Франк де Бур
Нидерландцы не попали на Евро-2016 и ЧМ-2018. Так долго в финальных стадиях крупных турниров они не играли с середины 80-х, а потом стали чемпионами Европы-1988.
АВСТРИЯ
Лучший результат на Евро: групповой этап (2008, 2016)
Результат на Евро-2016: групповой этап
Тренер: Франко Фода
Последней победе австрийцев в финальной стадии крупного турнира почти 30 лет - на ЧМ-1990 они со счетом 2:1 обыграли сборную США.
СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ
Лучший результат на Евро: не играла
Результат на Евро-2016: не играла
Тренер: Игорь Ангеловски
В квалификации сборная Северной Македонии заняла третье место - это ее лучший результат за 13 отборочных циклов с момента обретения страной независимости. Правда, в "стыки" македонцы попали через Лигу наций.
КОГДА МАТЧИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО 2020
Воскресенье, 13 июня
Нидерланды - Украина (22:00, Амстердам)
Четверг, 17 июня
Украина - Северная Македония (16:00, Бухарест)
Понедельник, 21 июня
Украина - Австрия (19:00, Бухарест)
ПУСТЯТ ЛИ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧИ ЕВРО-2020
Матчи Евро-2020 пройдут со зрителями на трибунах, правда, в ограниченном количестве.
- Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун.
- Будапешт намеревается пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион.
- Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим и Севилья пустят от 25% до 33% зрителей.
- Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.
- Мюнхен планирует пускать на матчи минимум 14 500 зрителей, то есть 22% от общей вместимости трибун.
Добавим, что сборная Украины проведет матчи в Амстердаме и Бухаресте. Как украинским болельщикам попасть на поединки - читайте ЗДЕСЬ.