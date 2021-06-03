Все о Чемпионате Европы по футболу 2020 (Евро 2020)

Обратный отсчет к старту Евро 2020 в разгаре - остался 21 день до начала самого ожидаемого футбольного турнира континента. Где и когда пройдет чемпионат, и кто соперники Украины?

Меньше месяца остается до старта главного футбольного турнира нашего континента - Евро-2020.

Болельщикам пришлось ждать год - Чемпионат Европы по футболу 2020 был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса, которая "накрыла" планету прошлой весной.

Смотрите также: квалификация Евро 2020 окончательное положение команд

КОГДА СТАРТУЕТ ЕВРО 2020 В 2021 ГОДУ

Новые сроки финального турнира: 11 июня - 11 июля 2021 года. Матч-открытие пройдет в Риме, финал - в Лондоне.

Однако, турнир не будет таким, как прежде, ведь на матчи пустят ограниченное количество зрителей.

УЧАСТНИКИ И ГРУППЫ ЕВРО 2020

24 участника финального турнира Евро-2020 распределены на 6 групп по 4 команды в каждой:

Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия

Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония

Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия

Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия

Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия

Действующий чемпион Европы - сборная Португалии, которая триумфовала в 2016 году во Франции.

ГДЕ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ ПО ФУТБОЛУ 2020 (ГОРОДА)

Изначально Чемпионат Европы по футболу 2020 должны были принять 12 разных городов Европы - в честь 60-летия УЕФА. Однако масштабы грандиозного турнира пришлось сократить в связи с коронавирусной ситуацией в Европе.

23 апреля 2021 года исполком УЕФА утвердил изменения среди городов-хозяев Евро-2020. Севилья заменила Бильбао, а матчи, которые должен был принять Дублин распределили между Санкт-Петербургом и Лондоном.

Турнир примут 11 городов:

ГОРОД СТАДИОН МАТЧИ АМСТЕРДАМ "Йохан Кройфф Арена" Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала БАКУ "Олимпийский" Три матча группового этапа, один четвертьфинал БУДАПЕШТ "Ференц Пушкаш" Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала БУХАРЕСТ "Арена Националэ" Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала ГЛАЗГО "Хэмпден Парк" Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала КОПЕНГАГЕН "Паркен" Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала МЮНХЕН "Арена Мюнхен" Три матча группового этапа, один четвертьфинал ЛОНДОН "Уэмбли" Три матча группового этапа, два матч 1/8 финала, полуфиналы и финал РИМ "Олимпико" Три матча группового этапа, один четвертьфинал САНКТ-ПЕТЕРБУРГ "Санкт-Петербург" Шесть матчей группового этапа, один четвертьфинал СЕВИЛЬЯ "Ла Картуха" Три матча группового этапа, один матч 1/8 финала

РАСПИСАНИЕ И КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ ЕВРО 2020

На групповом этапе матчи будут проходить в три временных слота - 16:00, 19:00 и 22:00. В плей-офф до четвертьфинала - в 19:00 и 22:00, а начиная с полуфинала, все игры начнутся в 22:00 по киевскому времени.

Смотрите также: календарь и результаты матчей Евро-2020

ГРУППОВОЙ ЭТАП

11 - 23 июня

Пятница, 11 июня

Группа A: Турция - Италия (22:00, Рим)



Суббота, 12 июня

Группа A: Уэльс - Швейцария (16:00, Баку)

Группа B: Дания - Финляндия (19:00, Копенгаген)

Группа B: Бельгия - Россия (22:00, Санкт-Петербург﻿)



Воскресенье, 13 июня

Группа D: Англия - Хорватия (16:00 Лондон﻿)

Группа C: Австрия - Северная Македония (19:00, Бухарест)

Группа C: Нидерланды - Украина (22:00, Амстердам)



Понедельник, 14 июня

Группа D: Шотландия - Чехия (16:00, Глазго﻿)

Группа E: Польша - Словакия (19:00, Санкт-Петербург﻿)

Группа E: Испания - Швеция (22:00, Севилья)



Вторник, 15 июня

Группа F: Венгрия - Португалия (19:00, Будапешт﻿)

Группа F: Франция - Германия (22:00, Мюнхен﻿)



Среда, 16 июня

Группа B: Финляндия - Россия (16:00, Санкт-Петербург﻿)

Группа A: Турция - Уэльс (19:00, Баку﻿)

Группа A: Италия - Швейцария (22:00, Рим﻿)



Четверг, 17 июня

Группа C: Украина - Северная Македония (16:00, Бухарест﻿)

Группа B: Дания - Бельгия (19:00, Копенгаген﻿)

Группа C: Нидерланды - Австрия (22:00, Амстердам﻿)



Пятница, 18 июня

Группа E: Швеция - Словакия (16:00, Санкт-Петербург﻿)

Группа D: Хорватия - Чехия (19:00, Глазго﻿)

Группа D: Англия - Шотландия (22:00, Лондон﻿)



Суббота, 19 июня

Группа F: Венгрия - Франция (16:00, Будапешт﻿)

Группа F: Португалия - Германия (19:00, Мюнхен﻿)

Группа E: Испания - Польша (22:00, Севилья﻿)



Воскресенье, 20 июня

Группа A: Италия - Уэльс (19:00, Рим﻿)

Группа A: Швейцария - Турция (19:00, Баку﻿)



Понедельник, 21 июня

Группа C: Северная Македония - Нидерланды (19:00, Амстердам﻿)

Группа C: Украина - Австрия (19:00, Бухарест﻿)

Группа B: Россия - Дания (22:00, Копенгаген﻿)

Группа B: Финляндия - Бельгия (22:00, Санкт-Петербург﻿)



Вторник, 22 июня

Группа D: Чехия - Англия (22:00, Лондон﻿)

Группа D: Хорватия - Шотландия (22:00, Глазго﻿)



Среда, 23 июня

Группа E: Словакия - Испания (19:00, Севилья﻿)

Группа E: Швеция - Польша (19:00, Санкт-Петербург)

Группа F: Германия - Венгрия (22:00, Мюнхен)

Группа F: Португалия - Франция (22:00, Будапешт﻿)



Две сильнейшие сборные каждой группы и четыре лучших обладателя третьих мест выйдут в плей-офф.

24 и 25 июня - дни отдыха

ПЛЕЙ-ОФФ

1/8 финала

Суббота, 26 июня

1: 2A - 2B (19:00, Амстердам﻿)

2: 1A - 2C (22:00, Лондон﻿)



Воскресенье, 27 июня

3: 1C - 3D/E/F (19:00, Будапешт)

4: 1B - 3A/D/E/F (22:00, Севилья﻿)



Понедельник, 28 июня

5: 2D - 2E (19:00, Копенгаген﻿)

6: 1F - 3A/B/C (22:00, Бухарест﻿)



Вторник, 29 июня

7: 1D - 2F (19:00, Лондон)

8: 1E - 3A/B/C/D (22:00, Глазго)



30 июня и 1 июля - дни отдыха

Четвертьфиналы

Пятница, 2 июля

Четвертьфинал 1: Победитель матча 6 - победитель матча 5 (19:00, Санкт-Петербург)

Четвертьфинал 2: Победитель матча 4 - победитель матча 2 (22:00, Мюнхен)



Суббота, 3 июля

Четвертьфинал 3: Победитель матча 1 - победитель матча 3 (19:00, Баку﻿)

Четвертьфинал 4: Победитель матча 8 - победитель матча 7 (22:00, Рим﻿)



4 и 5 июля - дни отдыха

Полуфиналы



Вторник, 6 июля

Полуфинал 1: Победитель четвертьфинала 1 - победитель четвертьфинала 2 (22:00, Лондон﻿)



Среда, 7 июля

Полуфинал 2: Победитель четвертьфинала 4 - победитель четвертьфинала 3 (22:00, Лондон﻿)



8, 9, 10 июля - дни отдыха

ФИНАЛ

Воскресенье, 11 июля

Победитель полуфинала 1 - победитель полуфинала 2 (22:00, Лондон)



СОПЕРНИКИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО 2020

Сборная Украины ранее никогда не выходила на Евро напрямую. В 2012 году она была хозяйкой турнира вместе с Польшей, а в 2016-м прошла в "стыках" Словению.

В квалификации Евро-2020 команда Андрея Шевченко выиграла свою группу, не проиграв ни одного матча. Памятной для болельщиков будет победа на действующими чемпионами Европы - сборной Португалии с Криштиану Роналду.

В финальном турнире Евро-2020 Украина сразиться с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией в Группе C.

НИДЕРЛАНДЫ

Лучший результат на Евро: чемпион (1988)

Результат на Евро-2016: не играли

Тренер: Франк де Бур

Нидерландцы не попали на Евро-2016 и ЧМ-2018. Так долго в финальных стадиях крупных турниров они не играли с середины 80-х, а потом стали чемпионами Европы-1988.

АВСТРИЯ

Лучший результат на Евро: групповой этап (2008, 2016)

Результат на Евро-2016: групповой этап

Тренер: Франко Фода

Последней победе австрийцев в финальной стадии крупного турнира почти 30 лет - на ЧМ-1990 они со счетом 2:1 обыграли сборную США.

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ

Лучший результат на Евро: не играла

Результат на Евро-2016: не играла

Тренер: Игорь Ангеловски

В квалификации сборная Северной Македонии заняла третье место - это ее лучший результат за 13 отборочных циклов с момента обретения страной независимости. Правда, в "стыки" македонцы попали через Лигу наций.



КОГДА МАТЧИ СБОРНОЙ УКРАИНЫ НА ЕВРО 2020

Воскресенье, 13 июня

Нидерланды - Украина (22:00, Амстердам)

Четверг, 17 июня

Украина - Северная Македония (16:00, Бухарест﻿)

Понедельник, 21 июня

Украина - Австрия (19:00, Бухарест﻿)

ПУСТЯТ ЛИ ЗРИТЕЛЕЙ НА МАТЧИ ЕВРО-2020

Матчи Евро-2020 пройдут со зрителями на трибунах, правда, в ограниченном количестве.

Санкт-Петербург и Баку откроют стадионы на 50% от вместимости трибун.

и откроют стадионы на 50% от вместимости трибун. Будапешт намеревается пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион.

намеревается пустить 100% зрителей, но со строгими правилами входа на стадион. Амстердам, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Рим и Севилья пустят от 25% до 33% зрителей.

и пустят от 25% до 33% зрителей. Лондон подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала.

подтвердил минимальную вместимость в размере 25% мест на три матча группового этапа и матч 1/8 финала. Мюнхен планирует пускать на матчи минимум 14 500 зрителей, то есть 22% от общей вместимости трибун.

Добавим, что сборная Украины проведет матчи в Амстердаме и Бухаресте. Как украинским болельщикам попасть на поединки - читайте ЗДЕСЬ.

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