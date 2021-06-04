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Чемпіонат Європи-2020: календар і результати всіх матчів Євро-2020

Чемпіонат Європи-2020: календар і результати всіх матчів Євро-2020

Матчі збірної України - 13, 17 та 21 черня. Фото - Надія Мельниченко / ТСН Проспорт

Розклад поєдинків фінальної стадії континентальної першості, яка відбудеться влітку в 11 містах Європи.

Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020, - відбудеться 11 червня - 11 липня 2021 року.

Дивіться також: кваліфікація Євро 2020 остаточне положення команд

  • У ньому візьмуть участь 24 європейські збірні, серед яких і збірна України. Синьо-жовті у Групі С зіграють з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.
  • Матчі континентальної першості приймуть 11 міст: Амстердам, Баку,  Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Лондон, Рим, Санкт-Петербург та Севілья.
  • До плейоф вийдуть дві найсильніші команди кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць.

 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ / ЄВРО 2020/
Фінальний турнір. Груповий етап
ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ

ТУР 1
П'ЯТНИЦЯ, 11 червня 2021
Олімпіко, Рим
Група А 22:00 ТУРЕЧЧИНА Турция _:_ Италия  ІТАЛІЯ  
 
СУБОТА, 12 червня 2021
Олімпійський, Баку
Група А 16:00 УЕЛЬС Уэльс _:_ Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ  
 
Паркен, Копенгаген
Група B 19:00 ДАНІЯ Дания _:_ Финляндия ФІНЛЯНДІЯ  
 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Група C 22:00 БЕЛЬГІЯ Бельгия _:_ Россия РОСІЯ  
 
НЕДІЛЯ, 13 червня 2021
Вемблі, Лондон
Група D 16:00 АНГЛІЯ Англия _:_ Хорватия ХОРВАТІЯ  
 
Арена Націонале, Бухарест
Група C 19:00 АВСТРІЯ Австрия _:_ БЮРМ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ  
 
Йоган Кройфф, Амстердам
Група C 22:00 НІДЕРЛАНДИ Нидерланды _:_ Украина УКРАЇНА  
 
ПОНЕДІЛОК, 14 червня 2021
Гемпден Парк, Глазго
Група D 16:00 ШОТЛАНДІЯ Шотландия _:_ Чехия ЧЕХІЯ  
 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Група E 19:00 ПОЛЬЩА Польша _:_ Словакия СЛОВАЧЧИНА  
 
Ла Картуха, Севілья
Група E 22:00 ІСПАНІЯ Испания _:_ Швеция ШВЕЦІЯ  
 
ВІВТОРОК, 15 червня 2021
Ференц Пушкаш, Будапешт
Група F 19:00 УГОРЩИНА Венгрия _:_ Португалия ПОРТУГАЛІЯ  
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
Група F 22:00 ФРАНЦІЯ Франция _:_ Германия НІМЕЧЧИНА  
 

ТУР 2
СЕРЕДА, 16 червня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Група B 16:00 ФІНЛЯНДІЯ Финляндия _:_ Россия РОСІЯ  
 
Олімпійський, Баку
Група А 19:00 ТУРЕЧЧИНА Турция _:_ Уэльс УЕЛЬС  
 
Олімпіко, Рим
Група А 22:00 ІТАЛІЯ Италия _:_ Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ  
 
ЧЕТВЕР 17 червня 2021
Арена Націонале, Бухарест
Група C 16:00 УКРАЇНА Украина _:_ БЮРМ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ  
 
Паркен, Копенгаген
Група B 19:00 ДАНІЯ Дания _:_ Бельгия БЕЛЬГІЯ  
 
Йоган Кройфф, Амстердам 
Група C 22:00 НІДЕРЛАНДИ Нидерланды _:_ Австрия АВСТРІЯ  
 
П'ЯТНИЦЯ, 18 червня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Група E 16:00 ШВЕЦІЯ Швеция _:_ Словакия СЛОВАЧЧИНА  
 
Хемпден Парк, Глазго
Група D 19:00 ХОРВАТІЯ Хорватия _:_ Чехия ЧЕХІЯ  
 
Вемблі, Лондон
Група D 22:00 АНГЛІЯ Англия _:_ Шотландия ШОТЛАНДІЯ  
 
СУБОТА, 19 червня 2021
Ференц Пушкаш, Будапешт
Група Е 16:00 УГОРЩИНА Венгрия _:_ Франция ФРАНЦІЯ  
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
Група F 19:00 ПОРТУГАЛІЯ Португалия _:_ Германия НІМЕЧЧИНА  
 
Ла Картуха, Севілья
Група F 22:00 ІСПАНІЯ Испания _:_ Польша ПОЛЬЩА  
 

ТУР 3 
НЕДІЛЯ, 20 червня 2021
Олімпіко, Рим
Група A 19:00 ІТАЛІЯ Италия _:_ Уэльс УЕЛЬС  
 
Олімпійський, Баку
Група A 19:00 ШВЕЙЦАРІЯ Швейцария _:_ Турция ТУРЕЧЧИНА  
 
ПОНЕДІЛОК, 21 червня 2021
Націонале, Бухарест
Група C 19:00 УКРАЇНА Украина _:_ Австрия АВСТРІЯ  
 
Йоган Кройфф, Амстердам
Група C 19:00 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ БЮРМ _:_ Нидерланды НІДЕРЛАНДИ  
 
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Група B 22:00 ФІНЛЯНДІЯ Финляндия _:_ Бельгия БЕЛЬГІЯ  
 
Паркен, Копенгаген
Група B 22:00 РОСІЯ Россия _:_ Дания ДАНІЯ  
 
ВІВТОРОК, 22 червня 2021
Вемблі, Лондон
Група D 22:00 ЧЕХІЯ Чехия _:_ Англия АНГЛІЯ  
 
Гемпен Парк, Глазго
Група D 22:00 ХОРВАТІЯ Хорватия _:_ Шотландия ШОТЛАНДІЯ  
 
СЕРЕДА, 23 червня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
Група E 19:00 ШВЕЦІЯ Швеция _:_ Польша ПОЛЬЩА  
 
Ла Картуха, Севілья
Група E 19:00 СЛОВАЧЧИНА Словакия _:_ Испания ІСПАНІЯ  
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
Група F 22:00 НІМЕЧЧИНА Германия _:_ Венгрия УГОРЩИНА  
 
Ференц Пушкаш, Будапешт
Група F 22:00 ПОРТУГАЛІЯ Португалия _:_ Франция ФРАНЦІЯ
 

ПЛЕЙОФ

1/8 ФІНАЛУ
СУБОТА, 26 червня 2021
Йохан Кройфф, Амстердам
1 19:00 2-ге місце в групі A   _:_   2-ге місце в групі B
 
Вемблі, Лондон
2 22:00 1-ше місце в групі A   _:_   2-ге місце в групі C
 
НЕДІЛЯ, 27 червня 2021
Ференц Пушкаш, Будапешт
3 19:00 1-ше місце в групі C   _:_   3-тє місце в групах D / E або F
 
Ла Картуха, Севілья
4 22:00 1-ше місце в групі B   _:_   3-тє місце в групах A / D / E або F
 
ПОНЕДІЛОК, 28 червня 2021
Паркен, Копенгаген
5 19:00 2-ге місце в групі D   _:_   2-ге місце в групі E
 
Націонале, Бухарест
6 22:00 1-ше місце в групі F   _:_   3-тє місце в групах A / B або C
 
ВІВТОРОК, 3 липня 2021
Вемблі, Лондон
7 17:00 1-ше місце в групі D   _:_   2-ге місце в групі F
 
Гемпден Парк, Глазго
8 21:00 1-ше місце в групі E   _:_   3-тє місце в групах A / B / C або D

1/4 ФІНАЛУ
П'ЯТНИЦЯ, 2 липня 2021
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
1 19:00 Переможець 1/8 фіналу 6   _:_   Переможець 1/8 фіналу 5
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
2 22:00 Переможець 1/8 фіналу 4   _:_   Переможець 1/8 фіналу 2
 
СУБОТА, 3 липня 2021
Олімпійський, Баку
3 19:00 Переможець 1/8 фіналу 3   _:_   Переможець 1/8 фіналу 1
 
Олімпіко, Рим
4 22:00 Переможець 1/8 фіналу 8   _:_   Переможець 1/8 фіналу 7

1/2 ФІНАЛУ
Вемблі, Лондон
ВІВТОРОК, 10 липня 2021
1 22:00 Переможець чвертьфіналу 2   _:_   Переможець чвертьфіналу 1
 
СЕРЕДА, 11 липня 2021
2 22:00 Переможець чвертьфіналу 4   _:_   Переможець чвертьфіналу 3
 

ФІНАЛ
Вемблі, Лондон
НЕДІЛЯ, 15 липня 2021
22:00   Переможець півфіналу 1   _:_   Переможець півфіналу 2

 

 

 