Чемпіонат Європи-2020: календар і результати всіх матчів Євро-2020

Розклад поєдинків фінальної стадії континентальної першості, яка відбудеться влітку в 11 містах Європи.
Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу - Євро-2020, - відбудеться 11 червня - 11 липня 2021 року.
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- У ньому візьмуть участь 24 європейські збірні, серед яких і збірна України. Синьо-жовті у Групі С зіграють з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією.
- Матчі континентальної першості приймуть 11 міст: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Мюнхен, Лондон, Рим, Санкт-Петербург та Севілья.
- До плейоф вийдуть дві найсильніші команди кожної групи і чотири володарі найкращих третіх місць.
|ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ / ЄВРО 2020/
|Фінальний турнір. Груповий етап
|ТУРНІРНІ ТАБЛИЦІ
|
ТУР 1
|П'ЯТНИЦЯ, 11 червня 2021
|Олімпіко, Рим
|Група А
|22:00
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|ІТАЛІЯ
|СУБОТА, 12 червня 2021
|Олімпійський, Баку
|Група А
|16:00
|УЕЛЬС
|_:_
|ШВЕЙЦАРІЯ
|Паркен, Копенгаген
|Група B
|19:00
|ДАНІЯ
|_:_
|ФІНЛЯНДІЯ
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Група C
|22:00
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|РОСІЯ
|НЕДІЛЯ, 13 червня 2021
|Вемблі, Лондон
|Група D
|16:00
|АНГЛІЯ
|_:_
|ХОРВАТІЯ
|Арена Націонале, Бухарест
|Група C
|19:00
|АВСТРІЯ
|_:_
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|Йоган Кройфф, Амстердам
|Група C
|22:00
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|УКРАЇНА
|ПОНЕДІЛОК, 14 червня 2021
|Гемпден Парк, Глазго
|Група D
|16:00
|ШОТЛАНДІЯ
|_:_
|ЧЕХІЯ
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Група E
|19:00
|ПОЛЬЩА
|_:_
|СЛОВАЧЧИНА
|Ла Картуха, Севілья
|Група E
|22:00
|ІСПАНІЯ
|_:_
|ШВЕЦІЯ
|ВІВТОРОК, 15 червня 2021
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|Група F
|19:00
|УГОРЩИНА
|_:_
|ПОРТУГАЛІЯ
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|Група F
|22:00
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|НІМЕЧЧИНА
|
ТУР 2
|СЕРЕДА, 16 червня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Група B
|16:00
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|РОСІЯ
|Олімпійський, Баку
|Група А
|19:00
|ТУРЕЧЧИНА
|_:_
|УЕЛЬС
|Олімпіко, Рим
|Група А
|22:00
|ІТАЛІЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ЧЕТВЕР 17 червня 2021
|Арена Націонале, Бухарест
|Група C
|16:00
|УКРАЇНА
|_:_
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|Паркен, Копенгаген
|Група B
|19:00
|ДАНІЯ
|_:_
|БЕЛЬГІЯ
|Йоган Кройфф, Амстердам
|Група C
|22:00
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|АВСТРІЯ
|П'ЯТНИЦЯ, 18 червня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Група E
|16:00
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|СЛОВАЧЧИНА
|Хемпден Парк, Глазго
|Група D
|19:00
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|ЧЕХІЯ
|Вемблі, Лондон
|Група D
|22:00
|АНГЛІЯ
|_:_
|ШОТЛАНДІЯ
|СУБОТА, 19 червня 2021
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|Група Е
|16:00
|УГОРЩИНА
|_:_
|ФРАНЦІЯ
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|Група F
|19:00
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|НІМЕЧЧИНА
|Ла Картуха, Севілья
|Група F
|22:00
|ІСПАНІЯ
|_:_
|ПОЛЬЩА
|
ТУР 3
|НЕДІЛЯ, 20 червня 2021
|Олімпіко, Рим
|Група A
|19:00
|ІТАЛІЯ
|_:_
|УЕЛЬС
|Олімпійський, Баку
|Група A
|19:00
|ШВЕЙЦАРІЯ
|_:_
|ТУРЕЧЧИНА
|ПОНЕДІЛОК, 21 червня 2021
|Націонале, Бухарест
|Група C
|19:00
|УКРАЇНА
|_:_
|АВСТРІЯ
|Йоган Кройфф, Амстердам
|Група C
|19:00
|ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ
|_:_
|НІДЕРЛАНДИ
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Група B
|22:00
|ФІНЛЯНДІЯ
|_:_
|БЕЛЬГІЯ
|Паркен, Копенгаген
|Група B
|22:00
|РОСІЯ
|_:_
|ДАНІЯ
|ВІВТОРОК, 22 червня 2021
|Вемблі, Лондон
|Група D
|22:00
|ЧЕХІЯ
|_:_
|АНГЛІЯ
|Гемпен Парк, Глазго
|Група D
|22:00
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|ШОТЛАНДІЯ
|СЕРЕДА, 23 червня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|Група E
|19:00
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|ПОЛЬЩА
|Ла Картуха, Севілья
|Група E
|19:00
|СЛОВАЧЧИНА
|_:_
|ІСПАНІЯ
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|Група F
|22:00
|НІМЕЧЧИНА
|_:_
|УГОРЩИНА
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|Група F
|22:00
|ПОРТУГАЛІЯ
|_:_
|ФРАНЦІЯ
|
ПЛЕЙОФ
|
1/8 ФІНАЛУ
|СУБОТА, 26 червня 2021
|Йохан Кройфф, Амстердам
|1
|19:00
|2-ге місце в групі A
|_:_
|2-ге місце в групі B
|Вемблі, Лондон
|2
|22:00
|1-ше місце в групі A
|_:_
|2-ге місце в групі C
|НЕДІЛЯ, 27 червня 2021
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|3
|19:00
|1-ше місце в групі C
|_:_
|3-тє місце в групах D / E або F
|Ла Картуха, Севілья
|4
|22:00
|1-ше місце в групі B
|_:_
|3-тє місце в групах A / D / E або F
|ПОНЕДІЛОК, 28 червня 2021
|Паркен, Копенгаген
|5
|19:00
|2-ге місце в групі D
|_:_
|2-ге місце в групі E
|Націонале, Бухарест
|6
|22:00
|1-ше місце в групі F
|_:_
|3-тє місце в групах A / B або C
|ВІВТОРОК, 3 липня 2021
|Вемблі, Лондон
|7
|17:00
|1-ше місце в групі D
|_:_
|2-ге місце в групі F
|Гемпден Парк, Глазго
|8
|21:00
|1-ше місце в групі E
|_:_
|3-тє місце в групах A / B / C або D
|
1/4 ФІНАЛУ
|П'ЯТНИЦЯ, 2 липня 2021
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|1
|19:00
|Переможець 1/8 фіналу 6
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 5
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|2
|22:00
|Переможець 1/8 фіналу 4
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 2
|СУБОТА, 3 липня 2021
|Олімпійський, Баку
|3
|19:00
|Переможець 1/8 фіналу 3
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 1
|Олімпіко, Рим
|4
|22:00
|Переможець 1/8 фіналу 8
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 7
|
1/2 ФІНАЛУ
|ВІВТОРОК, 10 липня 2021
|1
|22:00
|Переможець чвертьфіналу 2
|_:_
|Переможець чвертьфіналу 1
|СЕРЕДА, 11 липня 2021
|2
|22:00
|Переможець чвертьфіналу 4
|_:_
|Переможець чвертьфіналу 3
|
ФІНАЛ
|НЕДІЛЯ, 15 липня 2021
|22:00
|Переможець півфіналу 1
|_:_
|Переможець півфіналу 2