Чемпіонат Європи-2020: календар і результати всіх матчів Євро-2020

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ / ЄВРО 2020/

Фінальний турнір. Груповий етап

ТУР 1

П'ЯТНИЦЯ, 11 червня 2021

Олімпіко, Рим

Група А 22:00 ТУРЕЧЧИНА _:_ ІТАЛІЯ

СУБОТА, 12 червня 2021

Олімпійський, Баку

Група А 16:00 УЕЛЬС _:_ ШВЕЙЦАРІЯ

Паркен, Копенгаген

Група B 19:00 ДАНІЯ _:_ ФІНЛЯНДІЯ

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Група C 22:00 БЕЛЬГІЯ _:_ РОСІЯ

НЕДІЛЯ, 13 червня 2021

Вемблі, Лондон

Група D 16:00 АНГЛІЯ _:_ ХОРВАТІЯ

Арена Націонале, Бухарест

Група C 19:00 АВСТРІЯ _:_ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Йоган Кройфф, Амстердам

Група C 22:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ УКРАЇНА

ПОНЕДІЛОК, 14 червня 2021

Гемпден Парк, Глазго

Група D 16:00 ШОТЛАНДІЯ _:_ ЧЕХІЯ

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Група E 19:00 ПОЛЬЩА _:_ СЛОВАЧЧИНА

Ла Картуха, Севілья

Група E 22:00 ІСПАНІЯ _:_ ШВЕЦІЯ

ВІВТОРОК, 15 червня 2021

Ференц Пушкаш, Будапешт

Група F 19:00 УГОРЩИНА _:_ ПОРТУГАЛІЯ

Арена Мюнхен, Мюнхен

Група F 22:00 ФРАНЦІЯ _:_ НІМЕЧЧИНА

ТУР 2

СЕРЕДА, 16 червня 2021

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Група B 16:00 ФІНЛЯНДІЯ _:_ РОСІЯ

Олімпійський, Баку

Група А 19:00 ТУРЕЧЧИНА _:_ УЕЛЬС

Олімпіко, Рим

Група А 22:00 ІТАЛІЯ _:_ ШВЕЙЦАРІЯ

ЧЕТВЕР 17 червня 2021

Арена Націонале, Бухарест

Група C 16:00 УКРАЇНА _:_ ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ

Паркен, Копенгаген

Група B 19:00 ДАНІЯ _:_ БЕЛЬГІЯ

Йоган Кройфф, Амстердам

Група C 22:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ АВСТРІЯ

П'ЯТНИЦЯ, 18 червня 2021

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Група E 16:00 ШВЕЦІЯ _:_ СЛОВАЧЧИНА

Хемпден Парк, Глазго

Група D 19:00 ХОРВАТІЯ _:_ ЧЕХІЯ

Вемблі, Лондон

Група D 22:00 АНГЛІЯ _:_ ШОТЛАНДІЯ

СУБОТА, 19 червня 2021

Ференц Пушкаш, Будапешт

Група Е 16:00 УГОРЩИНА _:_ ФРАНЦІЯ

Арена Мюнхен, Мюнхен

Група F 19:00 ПОРТУГАЛІЯ _:_ НІМЕЧЧИНА

Ла Картуха, Севілья

Група F 22:00 ІСПАНІЯ _:_ ПОЛЬЩА

ТУР 3

НЕДІЛЯ, 20 червня 2021

Олімпіко, Рим

Група A 19:00 ІТАЛІЯ _:_ УЕЛЬС

Олімпійський, Баку

Група A 19:00 ШВЕЙЦАРІЯ _:_ ТУРЕЧЧИНА

ПОНЕДІЛОК, 21 червня 2021

Націонале, Бухарест

Група C 19:00 УКРАЇНА _:_ АВСТРІЯ

Йоган Кройфф, Амстердам

Група C 19:00 ПІВНІЧНА МАКЕДОНІЯ _:_ НІДЕРЛАНДИ

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Група B 22:00 ФІНЛЯНДІЯ _:_ БЕЛЬГІЯ

Паркен, Копенгаген

Група B 22:00 РОСІЯ _:_ ДАНІЯ

ВІВТОРОК, 22 червня 2021

Вемблі, Лондон

Група D 22:00 ЧЕХІЯ _:_ АНГЛІЯ

Гемпен Парк, Глазго

Група D 22:00 ХОРВАТІЯ _:_ ШОТЛАНДІЯ

СЕРЕДА, 23 червня 2021

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

Група E 19:00 ШВЕЦІЯ _:_ ПОЛЬЩА

Ла Картуха, Севілья

Група E 19:00 СЛОВАЧЧИНА _:_ ІСПАНІЯ

Арена Мюнхен, Мюнхен

Група F 22:00 НІМЕЧЧИНА _:_ УГОРЩИНА

Ференц Пушкаш, Будапешт

Група F 22:00 ПОРТУГАЛІЯ _:_ ФРАНЦІЯ

ПЛЕЙОФ

1/8 ФІНАЛУ

СУБОТА, 26 червня 2021

Йохан Кройфф, Амстердам

1 19:00 2-ге місце в групі A _:_ 2-ге місце в групі B

Вемблі, Лондон

2 22:00 1-ше місце в групі A _:_ 2-ге місце в групі C

НЕДІЛЯ, 27 червня 2021

Ференц Пушкаш, Будапешт

3 19:00 1-ше місце в групі C _:_ 3-тє місце в групах D / E або F

Ла Картуха, Севілья

4 22:00 1-ше місце в групі B _:_ 3-тє місце в групах A / D / E або F

ПОНЕДІЛОК, 28 червня 2021

Паркен, Копенгаген

5 19:00 2-ге місце в групі D _:_ 2-ге місце в групі E

Націонале, Бухарест

6 22:00 1-ше місце в групі F _:_ 3-тє місце в групах A / B або C

ВІВТОРОК, 3 липня 2021

Вемблі, Лондон

7 17:00 1-ше місце в групі D _:_ 2-ге місце в групі F

Гемпден Парк, Глазго

8 21:00 1-ше місце в групі E _:_ 3-тє місце в групах A / B / C або D

1/4 ФІНАЛУ

П'ЯТНИЦЯ, 2 липня 2021

Санкт-Петербург, Санкт-Петербург

1 19:00 Переможець 1/8 фіналу 6 _:_ Переможець 1/8 фіналу 5

Арена Мюнхен, Мюнхен

2 22:00 Переможець 1/8 фіналу 4 _:_ Переможець 1/8 фіналу 2

СУБОТА, 3 липня 2021

Олімпійський, Баку

3 19:00 Переможець 1/8 фіналу 3 _:_ Переможець 1/8 фіналу 1

Олімпіко, Рим

4 22:00 Переможець 1/8 фіналу 8 _:_ Переможець 1/8 фіналу 7

1/2 ФІНАЛУ

Вемблі, Лондон

ВІВТОРОК, 10 липня 2021

1 22:00 Переможець чвертьфіналу 2 _:_ Переможець чвертьфіналу 1

СЕРЕДА, 11 липня 2021

2 22:00 Переможець чвертьфіналу 4 _:_ Переможець чвертьфіналу 3

ФІНАЛ

Вемблі, Лондон

НЕДІЛЯ, 15 липня 2021