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Євро-2020: розклад і результати матчів плейоф

Євро-2020: розклад і результати матчів плейоф

uefa.com

Календар та рахунки всіх поєдинків на виліт континентальної першості, яка триває в 11 містах Європи.

Груповий етап фінального турніру Чемпіонату Європи-2020 позаду. Тепер уболівальники можуть насолодитися головною стравою - матчами плейоф, які розпочнуться вже в суботу, 26 червня.

До 1/8 фіналу пробилася і збірна України. "Синьо-жовті" не змогли фінішувати на першій-другій сходинках у квартеті С, але вибороли останню з чотирьох путівок для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Першим суперником команди Андрія Шевченка в матчах на виліт буде команда Швеції, яка сенсаційно стала переможцем групи Е, обійшовши Іспанію, Словаччину та Польщу. 

  • Матч 1/8 фіналу Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом
  • Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

 
ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ / ЄВРО 2020
Фінальний турнір.
СТАТИСТИКА МАТЧІВ

ПЛЕЙОФ

1/8 ФІНАЛУ
СУБОТА, 26 червня
Йохан Кройфф, Амстердам
1 19:00 УЕЛЬС Уэльс _:_ Дания ДАНІЯ
 
Вемблі, Лондон
2 22:00 ІТАЛІЯ Италия _:_ Австрия АВСТРІЯ
 
НЕДІЛЯ, 27 червня
Ференц Пушкаш, Будапешт
3 19:00 НІДЕРЛАНДИ Нидерланды _:_ Чехия ЧЕХІЯ
 
Ла Картуха, Севілья
4 22:00 БЕЛЬГІЯ Бельгия _:_ Португалия ПОРТУГАЛІЯ
 
ПОНЕДІЛОК, 28 червня
Паркен, Копенгаген
5 19:00 ХОРВАТІЯ Хорватия _:_ Испания ІСПАНІЯ
 
Націонале, Бухарест
6 22:00 ФРАНЦІЯ Франция _:_ Швейцария ШВЕЙЦАРІЯ
 
ВІВТОРОК, 29 червня
Вемблі, Лондон
7 19:00 АНГЛІЯ Англия _:_ Германия НІМЕЧЧИНА
 
Гемпден Парк, Глазго
8 22:00 ШВЕЦІЯ Швеция _:_ Украина УКРАЇНА

1/4 ФІНАЛУ
П'ЯТНИЦЯ, 2 липня
Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
1 19:00 Переможець 1/8 фіналу 6   _:_   Переможець 1/8 фіналу 5
 
Арена Мюнхен, Мюнхен
2 22:00 Переможець 1/8 фіналу 4   _:_   Переможець 1/8 фіналу 2
 
СУБОТА, 3 липня
Олімпійський, Баку
3 19:00 Переможець 1/8 фіналу 3   _:_   Переможець 1/8 фіналу 1
 
Олімпіко, Рим
4 22:00 Переможець 1/8 фіналу 8   _:_   Переможець 1/8 фіналу 7

1/2 ФІНАЛУ
Вемблі, Лондон
ВІВТОРОК, 6 липня
1 22:00 Переможець чвертьфіналу 2   _:_   Переможець чвертьфіналу 1
 
СЕРЕДА, 7 липня
2 22:00 Переможець чвертьфіналу 4   _:_   Переможець чвертьфіналу 3
 

ФІНАЛ
Вемблі, Лондон
НЕДІЛЯ, 11 липня
22:00   Переможець півфіналу 1   _:_   Переможець півфіналу 2

 

ТУРНІРНА СІТКА ПЛЕЙОФ

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