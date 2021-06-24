Євро-2020: розклад і результати матчів плейоф

Календар та рахунки всіх поєдинків на виліт континентальної першості, яка триває в 11 містах Європи.

Груповий етап фінального турніру Чемпіонату Європи-2020 позаду. Тепер уболівальники можуть насолодитися головною стравою - матчами плейоф, які розпочнуться вже в суботу, 26 червня.

До 1/8 фіналу пробилася і збірна України. "Синьо-жовті" не змогли фінішувати на першій-другій сходинках у квартеті С, але вибороли останню з чотирьох путівок для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Першим суперником команди Андрія Шевченка в матчах на виліт буде команда Швеції, яка сенсаційно стала переможцем групи Е, обійшовши Іспанію, Словаччину та Польщу.

Матч 1/8 фіналу Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ / ЄВРО 2020 Фінальний турнір. СТАТИСТИКА МАТЧІВ ПЛЕЙОФ 1/8 ФІНАЛУ СУБОТА, 26 червня Йохан Кройфф, Амстердам 1 19:00 УЕЛЬС _:_ ДАНІЯ Вемблі, Лондон 2 22:00 ІТАЛІЯ _:_ АВСТРІЯ НЕДІЛЯ, 27 червня Ференц Пушкаш, Будапешт 3 19:00 НІДЕРЛАНДИ _:_ ЧЕХІЯ Ла Картуха, Севілья 4 22:00 БЕЛЬГІЯ _:_ ПОРТУГАЛІЯ ПОНЕДІЛОК, 28 червня Паркен, Копенгаген 5 19:00 ХОРВАТІЯ _:_ ІСПАНІЯ Націонале, Бухарест 6 22:00 ФРАНЦІЯ _:_ ШВЕЙЦАРІЯ ВІВТОРОК, 29 червня Вемблі, Лондон 7 19:00 АНГЛІЯ _:_ НІМЕЧЧИНА Гемпден Парк, Глазго 8 22:00 ШВЕЦІЯ _:_ УКРАЇНА 1/4 ФІНАЛУ П'ЯТНИЦЯ, 2 липня Санкт-Петербург, Санкт-Петербург 1 19:00 Переможець 1/8 фіналу 6 _:_ Переможець 1/8 фіналу 5 Арена Мюнхен, Мюнхен 2 22:00 Переможець 1/8 фіналу 4 _:_ Переможець 1/8 фіналу 2 СУБОТА, 3 липня Олімпійський, Баку 3 19:00 Переможець 1/8 фіналу 3 _:_ Переможець 1/8 фіналу 1 Олімпіко, Рим 4 22:00 Переможець 1/8 фіналу 8 _:_ Переможець 1/8 фіналу 7 1/2 ФІНАЛУ

Вемблі, Лондон ВІВТОРОК, 6 липня 1 22:00 Переможець чвертьфіналу 2 _:_ Переможець чвертьфіналу 1 СЕРЕДА, 7 липня 2 22:00 Переможець чвертьфіналу 4 _:_ Переможець чвертьфіналу 3 ФІНАЛ

Вемблі, Лондон НЕДІЛЯ, 11 липня 22:00 Переможець півфіналу 1 _:_ Переможець півфіналу 2

ТУРНІРНА СІТКА ПЛЕЙОФ

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