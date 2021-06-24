Євро-2020: розклад і результати матчів плейоф

Календар та рахунки всіх поєдинків на виліт континентальної першості, яка триває в 11 містах Європи.
Груповий етап фінального турніру Чемпіонату Європи-2020 позаду. Тепер уболівальники можуть насолодитися головною стравою - матчами плейоф, які розпочнуться вже в суботу, 26 червня.
До 1/8 фіналу пробилася і збірна України. "Синьо-жовті" не змогли фінішувати на першій-другій сходинках у квартеті С, але вибороли останню з чотирьох путівок для команд, що посіли треті місця в своїх групах.
Першим суперником команди Андрія Шевченка в матчах на виліт буде команда Швеції, яка сенсаційно стала переможцем групи Е, обійшовши Іспанію, Словаччину та Польщу.
- Матч 1/8 фіналу Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом
- Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.
|ЧЕМПІОНАТ ЄВРОПИ З ФУТБОЛУ / ЄВРО 2020
|Фінальний турнір.
|СТАТИСТИКА МАТЧІВ
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ПЛЕЙОФ
|
1/8 ФІНАЛУ
|СУБОТА, 26 червня
|Йохан Кройфф, Амстердам
|1
|19:00
|УЕЛЬС
|_:_
|ДАНІЯ
|Вемблі, Лондон
|2
|22:00
|ІТАЛІЯ
|_:_
|АВСТРІЯ
|НЕДІЛЯ, 27 червня
|Ференц Пушкаш, Будапешт
|3
|19:00
|НІДЕРЛАНДИ
|_:_
|ЧЕХІЯ
|Ла Картуха, Севілья
|4
|22:00
|БЕЛЬГІЯ
|_:_
|ПОРТУГАЛІЯ
|ПОНЕДІЛОК, 28 червня
|Паркен, Копенгаген
|5
|19:00
|ХОРВАТІЯ
|_:_
|ІСПАНІЯ
|Націонале, Бухарест
|6
|22:00
|ФРАНЦІЯ
|_:_
|ШВЕЙЦАРІЯ
|ВІВТОРОК, 29 червня
|Вемблі, Лондон
|7
|19:00
|АНГЛІЯ
|_:_
|НІМЕЧЧИНА
|Гемпден Парк, Глазго
|8
|22:00
|ШВЕЦІЯ
|_:_
|УКРАЇНА
|
1/4 ФІНАЛУ
|П'ЯТНИЦЯ, 2 липня
|Санкт-Петербург, Санкт-Петербург
|1
|19:00
|Переможець 1/8 фіналу 6
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 5
|Арена Мюнхен, Мюнхен
|2
|22:00
|Переможець 1/8 фіналу 4
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 2
|СУБОТА, 3 липня
|Олімпійський, Баку
|3
|19:00
|Переможець 1/8 фіналу 3
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 1
|Олімпіко, Рим
|4
|22:00
|Переможець 1/8 фіналу 8
|_:_
|Переможець 1/8 фіналу 7
|
1/2 ФІНАЛУ
|ВІВТОРОК, 6 липня
|1
|22:00
|Переможець чвертьфіналу 2
|_:_
|Переможець чвертьфіналу 1
|СЕРЕДА, 7 липня
|2
|22:00
|Переможець чвертьфіналу 4
|_:_
|Переможець чвертьфіналу 3
|
ФІНАЛ
|НЕДІЛЯ, 11 липня
|22:00
|Переможець півфіналу 1
|_:_
|Переможець півфіналу 2