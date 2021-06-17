Євро-2020: хто вийшов до 1/8 фіналу

Список команд, які зіграють у плейоф континентальної першості.

У середу, 16 червня , розпочався 2-й тур групової стадії Чемпіонату Європи-2020. Вже за його підсумками частина національних збірних може забезпечити собі потрапляння до плейоф.

Згідно з регламентом турніру, до 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

ТСН Проспорт розповідає, хто став учасником плейоф континентальної першості.

Національні команди, які вийшли до 1/8 фіналу Євро-2020:

Італія (група A) - 1 або 2 місце.

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Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату Європи відбудуться 26, 27, 28 і 29 червня.

Чвертьфінали - 2, 3 липня. Півфінали - 6, 7 липня.

Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.

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