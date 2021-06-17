Євро-2020: хто вийшов до 1/8 фіналу

Список команд, які зіграють у плейоф континентальної першості.
У середу, 16 червня, розпочався 2-й тур групової стадії Чемпіонату Європи-2020. Вже за його підсумками частина національних збірних може забезпечити собі потрапляння до плейоф.
Згідно з регламентом турніру, до 1/8 фіналу виходять 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.
ТСН Проспорт розповідає, хто став учасником плейоф континентальної першості.
Національні команди, які вийшли до 1/8 фіналу Євро-2020:
- Італія (група A) - 1 або 2 місце.
Дивіться також: Євро 2020 таблиці і групи фінального турніру
- Поєдинки 1/8 фіналу Чемпіонату Європи відбудуться 26, 27, 28 і 29 червня.
- Чвертьфінали - 2, 3 липня. Півфінали - 6, 7 липня.
- Фінал Євро-2020 відбудеться 11 липня на арені "Вемблі" в Лондоні.