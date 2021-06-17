Евро-2020: кто вышел в 1/8 финала

Список команд, которые сыграют в плей-офф континентального первенства.

В среду, 16 июня, начался 2-й тур групповой стадии Чемпионата Европы-2020. Уже по его итогам часть национальных сборных может обеспечить себе попадание в плей-офф.

Согласно регламенту турнира, в 1/8 финала выходят 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

ТСН Проспорт рассказывает, кто стал участником плей-офф континентального первенства.

Национальные команды, которые вышли в 1/8 финала Евро-2020:

Италия (группа А) - 1 или 2 место.

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Поединки 1/8 финала Чемпионата Европы состоятся 26, 27, 28 и 29 июня.

Четвертьфиналы - 2, 3 июля. Полуфиналы - 6, 7 июля.

Финал Евро-2020 состоится 11 июля на арене "Уэмбли" в Лондоне.

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