Польша вводит обязательный 10-дневный карантин для украинцев

Такое решение приняли из-за появления новых штаммов коронавируса, в частности штамма "Дельта".

Польша с 24 июня вводит обязательный 10-дневный карантин для людей, которые будут въезжать из-за пределов Шенгенской зоны. Ограничение касается и украинцев.

Об этом сообщает RMF 24.

"Мы восстанавливаем карантин для прибывающих из-за границы. Он будет обязательным для приезжих из стран, которые не входят в Шенгенскую зону и не относятся к Европейскому пограничному пространству", — сообщил заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска .

Такое решение приняли из-за появления новых штаммов коронавируса, в частности штамма "Дельта".

Сейчас также существует 10-дневный карантин для людей, которые приезжают из-за границы Шенгенской зоны, но отрицательный результат теста, проведенного в Польше до 48 часов после пересечения границы, освобождает от него.

Вакцинированные люди будут освобождаться от пребывания на карантине. Карантин не будет применяться к детям в возрасте до 12 лет, путешествующих на попечении взрослых, привитых от COVID-19.

Напомним, что из-за штамма коронавируса "Дельта" Украина запретила въезд без COVID-теста прибывшим из четырех стран.

О наиболее агрессивном штамме коронавируса читайте в нашем материале.

Коронавирус в Украине: зафиксировали первый случай более агрессивной и заразного штамма

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку