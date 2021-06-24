Польща вводить обов’язковий 10-денний карантин для українців

Таке рішення ухвалили через появу нових штамів коронавірусу, зокрема штаму "Дельта".

Польща від 24 червня запроваджує обов’язковий 10-денний карантин для людей, які в'їжджатимуть з-за меж Шенгенської зони. Обмеження стосується і українців.

Про це інформує RMF 24.

"Ми відновлюємо карантин для людей, які прибувають із-за кордону. Він буде обов’язковим для приїжджих із країн, які не входять до Шенгенської зони й не належать до Європейського прикордонного простору", — повідомив заступник міністра охорони здоров'я Польщі Вальдемар Краска.

Таке рішення ухвалили через появу нових штамів коронавірусу, зокрема штаму "Дельта".

Наразі також існує 10-денний карантин для людей, які приїжджають з-за межі Шенгенської зони, але негативний результат тесту, проведеного в Польщі до 48 годин після перетину кордону, звільняє від нього.

Вакциновані люди звільнятимуться від перебування на карантині. Карантин не застосовуватиметься до дітей віком до 12 років, які подорожують під опікою дорослих, щеплених від COVID-19.

Нагадаємо, що через штам коронавірусу "Дельта" Україна заборонила в'їзд без COVID-тесту прибулим із чотирьох країн.

Про найбільш агресивний штам коронавірусу читайте у нашому матеріалі.

Коронавірус в Україні: зафіксували перші випадки більш агресивного та заразного штаму

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