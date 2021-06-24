Визначилися всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

Поєдинки відбудуться 26-29 червня.
23 червня завершився груповий етап Чемпіонату Європи-2020. За його підсумками стали відомі всі пари 1/8 фіналу.
Збірна України, посівши третє місце в квартеті С, вийшла на переможця групи Е команду Швеції.
Поєдинок Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.
Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.
Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020
Субота, 26 червня
19:00 Уельс - Данія (Амстердам)
22:00 Італія - Австрія (Лондон)
Неділя, 27 червня
19:00 Нідерланди - Чехія (Будапешт)
22:00 Бельгія - Португалія (Севілья)
Понеділок, 28 червня
19:00 Хорватія - Іспанія (Копенгаген)
22:00 Франція - Швейцарія (Бухарест)
Вівторок, 29 червня
19:00 Англія - Німеччина (Лондон)
22:00 Швеція - Україна (Глазго)