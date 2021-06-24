Визначилися всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

Поєдинки відбудуться 26-29 червня.

23 червня завершився груповий етап Чемпіонату Європи-2020. За його підсумками стали відомі всі пари 1/8 фіналу.

Збірна України, посівши третє місце в квартеті С, вийшла на переможця групи Е команду Швеції.

Поєдинок Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Всі пари 1/8 фіналу Євро-2020

Субота, 26 червня

19:00 Уельс - Данія (Амстердам)

22:00 Італія - Австрія (Лондон)

Неділя, 27 червня

19:00 Нідерланди - Чехія (Будапешт)

22:00 Бельгія - Португалія (Севілья)

Понеділок, 28 червня

19:00 Хорватія - Іспанія (Копенгаген)

22:00 Франція - Швейцарія (Бухарест)

Вівторок, 29 червня

19:00 Англія - Німеччина (Лондон)

22:00 Швеція - Україна (Глазго)

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