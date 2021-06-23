Збірна України дізналася суперника в 1/8 фіналу Євро-2020: дата та місце матчу

Збірна України дізналася суперника в 1/8 фіналу Євро-2020: дата та місце матчу

Команда Андрія Шевченка продовжує боротьбу на турнірі.

Після завершення всіх матчів групового етапу Чемпіонату Європи-2020 стали відомі всі пари 1/8 фіналу.

Збірна України, яка вийшла до плейоф континентальної першості вперше в історії, в матчі наступного раунду зіграє проти команди Швеції.

Поєдинок Швеція - Україна відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.

Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше повідомлялося, як гравці збірної України відреагували на вихід у плейоф Євро-2020.

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Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

Збірна України вперше в історії вийшла до плейоф Чемпіонату Європи

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