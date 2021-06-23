Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала Евро-2020: дата и место матча

Сборная Украины узнала соперника в 1/8 финала Евро-2020: дата и место матча

Команда Андрея Шевченко продолжает борьбу на турнире.

После завершения всех матчей группового этапа Чемпионата Европы-2020 стали известны все пары 1/8 финала.

Сборная Украины, которая вышла в плей-офф континентального первенства впервые в истории, в матче следующего раунда сыграет против команды Швеции.

Поединок Швеция - Украина состоится во вторник, 29 июня, на стадионе "Хэмпден Парк" в Глазго (Шотландия). Начало встречи в 22:00 по киевскому времени.

Победитель пары Швеция - Украина в четвертьфинале выйдет на победителя пары Англия - Германия.

Ранее сообщалось, как игроки сборной Украины отреагировали на выход в плей-офф Евро-2020.

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Подопечные Андрея Шевченко с 3 очками заняли третье место в группе С и завоевали одну из четырех путевок в плей-офф для команд, занявших третьи места в своих группах.

Шведы с 7 баллами выиграли группу E. Именно победа скандинавов над Польшей в матче последнего тура вывела украинскую сборную в 1/8 финала.

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