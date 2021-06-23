Португалия — Франция: онлайн-трансляция матча Евро-2020

Текстовый репортаж поединка на "Пушкаш Арене" в Будапеште.

В среду, 23 июня, будет сыгран поединок третьего тура групповой стадии финальной части Чемпионата Европы-2020 в квартете F между сборными Португалии и Франции.

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Встреча состоится в Будапеште на стадионе "Пушкаш Арена". Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени.

ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию матча Португалия — Франция.

В группе F также выступают сборные Германии и Венгрии;

Сейчас сборная Франции возглавляет квартет с четырьмя баллами в активе, Португалия имеет в активе три очка и располагается на третьей строчке.

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