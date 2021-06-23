В Конгрессе США требуют экстрадиции Фирташа из Австрии

Группа американских законодателей предполагает, что украинский олигарх корумпировал австрийскую судебную систему.

Депутаты конгресса США, представляющих демократов и республиканцев, обратились с письмом в Белый дом, в котором требуют увеличить усилия для экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа из Австрии. Об этом в среду, 23 июня, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на текст документа.

Депутаты-демократы Марси Каптур и Майк Квиґли, а также республиканцы Брайан Фицпатрик и Энди Харрис направили письмо государственному секретарю США Энтони Блинкену и генпрокурору Меррику Гарленду. В нем они высказали предположение, что Дмитрий Фирташ подкупил австрийскую судебную систему, чтобы избежать экстрадиции в США.

"Мы обеспокоены тем, что господин Фирташ использовал свое значительное богатство и злонамеренное влияние, чтобы разрушить правовую систему этой страны во избежание экстрадиции и ответственности перед законом", — говорится в тексте этого документа.

Дело экстрадиции украинского олигарха в США тянется с июня 2013 года, когда его и еще пятерых человек обвинили в попытке за взятку индийским чиновникам в размере не менее 18,5 миллиона долларов приобрести титановую шахту в Индии. Фирташ якобы планировал стать поставщиком продукции для американского аэрокосмического предприятия-гиганта Boeing.

Украинскому олигарху генеральная прокуратура США предъявила обвинение во взяточничестве, после чего был арестован в Вене, где он в то время проживал. С тех пор Фирташ противодействует попыткам США добиться его экстрадиции из Австрии.

В июне 2019 года Верховный суд Австрии своим решением поддержал экстрадицию олигарха. Но вскоре суд низшей инстанции остановил его действие, чтобы дать возможность Фирташу предоставить новые доказательства, которые могут дать основания для пересмотра дела.

В Министерстве юстиции Австрии пока не прокомментировали это письмо.

Напомним, что 18 июня СНБО Украины ввела максимальный пакет санкций против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

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