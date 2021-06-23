ПАСЕ требует от России прекратить преследования крымских татар

ПАСЕ требует от России прекратить преследования крымских татар

В ПАСЕ отметили недопустимость перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала Россию прекратить репрессии против крымских татар.

Об этом сообщает "Укринформ".

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Отмечается, что Россия применяет репрессии против крымских татар, в частности: убийства, похищения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство.

В ПАСЕ отметили недопустимость перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы.

Ассамблея призывает освободить всех незаконно осужденных крымчан и обеспечить доступ к оккупированному полуострову представителей международных правозащитных организаций.

Кроме этого ПАСЕ требует от России прекратить незаконный принудительный "призыв" жителей оккупированного Крыма, включая крымских татар.

Напомним, что Венгрия в ПАСЕ пожаловалась на украинский сайт "Миротворец".

В ПАСЕ решили не применять санкций против российской делегации

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