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ПАСЕ требует от России прекратить преследования крымских татар

ПАСЕ требует от России прекратить преследования крымских татар

Associated Press

В ПАСЕ отметили недопустимость перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой призвала Россию прекратить репрессии против крымских татар.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что Россия применяет репрессии против крымских татар, в частности: убийства, похищения с применением силы, пытки, бесчеловечное обращение, унижающее достоинство.

В ПАСЕ отметили недопустимость перевода заключенных крымчан в российские тюрьмы.

Ассамблея призывает освободить всех незаконно осужденных крымчан и обеспечить доступ к оккупированному полуострову представителей международных правозащитных организаций.

Кроме этого ПАСЕ требует от России прекратить незаконный принудительный "призыв" жителей оккупированного Крыма, включая крымских татар.

Напомним, что Венгрия в ПАСЕ пожаловалась на украинский сайт "Миротворец".

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