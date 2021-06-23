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ПАРЄ вимагає від Росії припинити переслідування кримських татар

ПАРЄ вимагає від Росії припинити переслідування кримських татар

Associated Press

У ПАРЄ наголосили на неприпустимості переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми.

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію припинити репресії проти кримських татар.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Зазначається, що Росія застосовує репресії проти кримських татар, зокрема: убивства, викрадення із застосуванням сили, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність.

У ПАРЄ наголосили на неприпустимості переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми.

Асамблея закликає звільнити всіх незаконно засуджених кримчан і забезпечити доступ до окупованого півострова представників міжнародних правозахисних організацій.

Окрім цього ПАРЄ вимагає від Росії припинити незаконний примусовий "призов" мешканців окупованого Криму, включаючи кримських татар.

Нагадаємо, що Угорщина у ПАРЄ поскаржилася на український сайт "Миротворець".

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