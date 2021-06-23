ПАРЄ вимагає від Росії припинити переслідування кримських татар

У ПАРЄ наголосили на неприпустимості переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми.
Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій закликала Росію припинити репресії проти кримських татар.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Зазначається, що Росія застосовує репресії проти кримських татар, зокрема: убивства, викрадення із застосуванням сили, тортури, нелюдське поводження, що принижує гідність.
У ПАРЄ наголосили на неприпустимості переведення ув’язнених кримчан у російські тюрми.
Асамблея закликає звільнити всіх незаконно засуджених кримчан і забезпечити доступ до окупованого півострова представників міжнародних правозахисних організацій.
Окрім цього ПАРЄ вимагає від Росії припинити незаконний примусовий "призов" мешканців окупованого Криму, включаючи кримських татар.
Нагадаємо, що Угорщина у ПАРЄ поскаржилася на український сайт "Миротворець".