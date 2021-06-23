Українці почали більше витрачати на комуналку, освіту та алкоголь

Українці почали більше витрачати на комуналку, освіту та алкоголь

Майже 60 відсотків доходів іде на харчі та оплату житлово-комунальних послуг.

У першому кварталі 2021 року мешканці України левову частку свого заробітку витрачали на продукти та комунальні послуги. Такі дані оприлюднено в середу, 23 червня, на сайті Держстату.

Відповідно до статистичних даних, витрати на харчі та напої становили 39,5% доходів українців, ще 18% “з’їдала” оплата житлово-комунальних послуг.

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На транспортні послуги українці витрачали 7,9% заробітку, на алкоголь, сигарети і наркотики - 7,5% , на лікування та профілактику захворювань — 6,1%. Найменше витрат було на придбання нового одягу та взуття — всього 4,5%.

Фото: Держстат

Порівняно першим кварталом 2020 року, найбільше змінилися витрати українців на утримання житла (на 22%), освіту (14%) та на алкоголь, сигарети й наркотики (9,7%).

Нагадаємо, що глобальні ціни на харчі зробили в травні найбільший стрибок за 10 років і далі буде ще гірше. Інфляція, яку спровокувала пандемія коронавірусу, посилюється.

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