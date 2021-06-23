Впервые после аннексии Крыма: FT узнал о желании Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС

Впервые после аннексии Крыма: FT узнал о желании Меркель и Макрона пригласить Путина на саммит ЕС

Путина не приглашали на саммиты ЕС после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет пригласить президента России Владимира Путина на саммит с лидерами ЕС. Эту инициативу уже поддержал глава Франции Эммануэль Макрон.

Об этом со ссылкой на собственные источники в среду, 23 июня, сообщает Financial Times.

В Кремле эту информацию пока не прокомментировали.

В издании отмечают, что Германия считает саммит Байдена-Путина образцом оживления отношений с Россией. Меркель регулярно встречается с лидером Кремля и говорила с ним в начале этой недели по телефону.

"Сколько бы мы не спорили, мы должны оставлять каналы общения открытыми, чтобы иметь возможность четко выражать свои позиции и интересы", — заявила лидер ФРГ на этой неделе.

Представитель французской дипломатии, пожелавший остаться анонимным, отметил, что "речь идет об эффективности, а не о конкретном формате встреч", добавив, что Макрон поддержал немецкий шаг и участвовал в планировании диалога с Россией в координации с другими членами ЕС.

"Есть смысл задуматься о дополнительных преимуществах дискуссий на высоком уровне - именно это и сделали США во время проведения саммита (с Путиным. - Ред.) в Женеве", - высказался политик.

Пресс-секретарь немецкого правительства на вопрос, будут ли Германия и Франция настаивать на саммите ЕС с Путиным, сказала: "Это обычная практика, когда Германия и Франция тесно координируют свою деятельность перед саммитами ЕС и составляют предложения". Однако она отказалась комментировать "содержание внутренних процессов принятия решений".

Заметим, что Путина не приглашали на саммиты ЕС после аннексии Крыма Россией в 2014 году.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС указал, что франко-германская инициатива вызвала "вонь" среди других стран-членов ЕС, которые выразили разочарование в связи с "вмешательством в последнюю минуту" накануне саммита. "Так нельзя поступать", — возмутился собеседник FT.

Другой представитель государства-члена ЕС назвал вмешательство "не очень полезным", а его коллега добавил, что европейские страны "все еще анализируют" неожиданный шаг.

Официальный представитель ЕС сказал, что блок "подумает" о том, как найти путь вперед до саммита, который начнется в четверг, 24 июня.

16 июня Джо Байден и Владимир Путин провели переговоры в Женеве. О том, почему президент США не начал новую "перезагрузку" с лидером Кремля, читайте в материале.

Новости недели: каким может быть результат переговоров "Байден-Путин"

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