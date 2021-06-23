Уперше після анексії Криму: FT дізнався про бажання Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС

Уперше після анексії Криму: FT дізнався про бажання Меркель і Макрона запросити Путіна на саміт ЄС

Путіна не запрошували на саміти ЄС після анексії Криму Росією в 2014 році.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель хоче запросити президента Росії Володимира Путіна на саміт з лідерами ЄС. Цю ініціативу вже підтримав очільник Франції Еммануель Макрон.

Про це із посиланням на власні джерела в середу, 23 червня, повідомляє Financial Times.

У Кремлі цю інформацію поки не прокоментували.

У виданні зауважують, що Німеччина вважає саміт Байдена-Путіна зразком відновлення відносин з Росією. Меркель регулярно зустрічається з лідером Кремля і говорила з ним на початку цього тижня телефоном.

"Скільки б ми не сперечалися, ми повинні залишати канали спілкування відкритими, щоб мати змогу чітко виражати свої позиції та інтереси", - заявила лідерка ФРН цього тижня.

Представник французької дипломатії, який побажав залишитися анонімним, зазначив, що "йдеться про ефективність, а не про конкретний формат зустрічей", додавши, що Макрон підтримав німецький крок і брав участь у плануванні діалогу з Росією в координації з іншими членами ЄС.

"Є сенс задуматися про додаткові переваги дискусій на високому рівні - саме це і зробили США під час проведення саміту (з Путіним. - Ред.) в Женеві", - висловився політик.

Речниця німецького уряду на запитання, чи будуть Німеччина та Франція наполягати на саміті ЄС з Путіним, сказала: "Це звичайна практика, коли Німеччина та Франція тісно координують свою діяльність перед самітами ЄС та складають пропозиції". Однак вона відмовилася коментувати "зміст внутрішніх процесів ухвалення рішень".

Зауважимо, що Путіна не запрошували на саміти ЄС після анексії Криму Росією в 2014 році.

Один із високопоставлених дипломатів ЄС зауважив, що франко-німецька ініціатива викликала "сморід" серед інших країн-членів ЄС, які висловили розчарування у зв'язку з "втручанням в останню хвилину" напередодні саміту. "Так не можна чинити", - обурився співрозмовник FT.

Інший представник держави-члена ЄС назвав втручання "не дуже корисним", а його колега додав, що європейські країни "все ще аналізують" несподіваний крок.

Офіційний представник ЄС сказав, що блок "подумає" про те, як знайти шлях вперед до саміту, який розпочнеться у четвер, 24 червня.

16 червня Джо Байден та Володимир Путін провели перемовини у Женеві. Про те, чому президент США не розпочав нове "перезавантаження" з лідером Кремля, читайте у матеріалі.

Новини тижня: яким може бути результат перемовин "Байден-Путін"

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