7 мальовничих місць для літніх вихідних в Україні

Карантинні обмеження заблокували можливість багато подорожувати, але подарували нагоду краще пізнати свою країну.

Літо та вихідні - відмінний привід мандрувати та відкривати нові локації мальовничої України.

Більш детально - у матеріалі ТСН.ua.

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Україна - яскрава, цікава та різнобарвна. Аби відпочити тілом, серцем та душею - не обов'язково відправлятися за кордон. Батьківщина популярна серед туристів своїми затишними куточками. Де саме можна провести незабутній уікенд - розповімо нижче.

Озеро Синевир

Озеро Синевир належить до семи природних чудес України. Кажуть, воно утворилося близько 10 тисяч років тому. Тоді швидкі річкові води стримали гори, перегородивши їм шлях на тому місці, де згодом утворилось озеро. Диво природи під назвою Синевир заховалося у горах на висоті майже тисяча метрів над рівнем моря. 22-х метрів сягають глибини озера.

За легендою, озеро утворилося від потоку сліз графської доньки - Синь, на місці, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, убили камінною глибою за наказом графа, щоб його дочка не змогла бути з простолюдином.

Інфраструктура поблизу озера не надто розвинена. Тут не побачите розкішних готелів з басейнами, та цілком пристойний нічліг можна замовити. Є й гуцульська Колиба. Можна скуштувати традиційного банушу, покататись верхи на коні, зробити фото на пам’ять у гуцульському одязі. Неподалік озера можна просто розбити намет. Тут можна відпочити з друзями, великою сім'єю або наодинці зі своїми думками. Перезавантажити себе та набратися сил.

Місце перебування озера: село Синевирська Поляна, Міжгірський район, Закарпатська область.

Місто Виклове, що "стоїть на 72 островах"

Невелике українське містечко Вилкове на півдні Одеської області називають українською Венецією. Цей дуже мальовничий населений пункт перебуває в дельті Дунаю, у місці впадання ріки в Чорне море.

Стара частина міста "живе" на воді, саме тому вулицями в місті слугують канали, якими переміщаються переважно на місцевих "гондолах" і моторних човнах, що є найпопулярнішим транспортом у місті.

Канали, звані єриками, усього 1-2 метри завширшки, вони займають до половини території міста, і по каналах на човні можна потрапити в будь-яку його частину. По обидва боки каналів і вздовж будинків - дерев'яні кладки-тротуари, якими пересуваються жителі. А через єрики перекинуті прості дерев'яні містки, які за необхідності перетворюються у своєрідні розвідні мости - їх можна підняти, для того щоб провезти каналом вантаж.

Окремо варто згадати і про основні заняття місцевих жителів. Їхні городи перебувають в основному на островах, до яких вони плавають на човнах. Добривом тут, як у стародавньому Єгипті, служить мул. Вилкове славиться своєю полуницею, яка родить тут практично круглий рік, а також знаменитим виноградом сорту "Новак". Цей сорт абсолютно унікальний, його смак не можна переплутати ні з яким іншим виноградом у світі, адже більше ніде виноград не росте на воді та мулі.

"Мандруй Україною": Дмитро Комаров вирушає в унікальне місто Вилкове

Місце перебування: Одеська область, Ізмаїльський район.

Озеро Сиваш

Сиваш, або "Гниле море" - затока на заході Азовського моря. Назва Сиваш в перекладі з кримськотатарської мови означає "бруд". В світі є лише три подібних озера – Мертве море на Близькому сході, озеро Кара-Богаз-Гол в Туркменістані та Велике Солоне озеро у Сполучених Штатах Америки. Головним плюсом озера є його цілющі властивості, які і принесли йому популярність. Солоність води в проміле досягає 87, а мінімальний показник - 22, тому процес плавання вам повинен сподобатися, оскільки на плаву вас буде тримати вода.

Територія Сиваша сягає близько 3000 км. Воно є одним з головних визначних пам'яток України, як і інші місця Херсонської області: Тендрівська коса, острів Джарилгач і відомі заповідники. Ще не можуть однозначно визначити причини рожевого кольору озера, але вже є кілька варіантів. Першим є кількість йоду, розчиненого у воді. Друга версія - мікроводорості дуналіелла (Dunaliella). Третій варіант - присутність одноклітинних організмів - архей. Поки що залишається тільки здогадуватися про справжню причину такого незвичайного для води кольору.

Місце перебування: Херсонська область, район Арабатської стрілки.

Аккерманська фортеця

Аккерманська фортеця або Білгород-Дністровська фортеця - історико-архітектурна пам'ятка та найбільша фортеця України. Вона була споруджена за часів Пізнього середньовіччя (XIII-XV століття) на місці руїн античного поліса Тіра.

У різні періоди історії ця давня земля пережила часи Візантії, Давньоруської держави, Золотої Орди, Молдавського князівства, Османської та Російської імперій, Румунського Королівства і Радянського Союзу. У Аккерманській фортеці багато легенд, які з посмішкою спростовують серйозні вчені. Одна з них говорить: саме тут більше двох тисяч років тому відбував заслання давньоримський поет Овідій, який потрапив у немилість до імператора Августу.

В останні роки Аккерман привертає все більше любителів історії. Його відвідують до 200 тисяч осіб на рік. На території фортеці є вбиральня, сувенірні лавки, історичні атракціони.Тут проводять лицарські турніри і концерти.

Місце перебування: Одеська область, Білгород-Дністровський, вулиця Ушакова, 2В.

Кам'янець-Подільський

Кам’янець-Подільський – місто, що зберігає дух середньовіччя. Своєрідність і унікальність його полягають у гармонійному поєднанні ландшафту з містобудівною структурою середньовічного міста, в якому інженери, використовуючи чудові природні властивості, створили фортифікаційну систему, що не має аналогів у Європі.

Національний історико-архітектурний заповідник "Кам’янець" є одним із найстаріших на території України. Загальна площа заповідника сягає 121 га та налічує майже 200 пам'яток архітектури.

До складу Кам’янецької фортеці входять 11 башт, кожна з яких має свою назву й історію. Так, наприклад, найвища башта названа Папською тому, що була збудована на кошти, виділені папою римським Юлієм II. Ще її називають Кармелюковою, бо в ній тричі був ув’язнений український народний герой Устим Кармелюк. У Чорній (кутовій) башті перебуває криниця глибиною 40 м і в діаметрі 5 м, видовбана у скелі. Досі тут збереглося величезне дерев'яне колесо з пристроєм для підняття води на поверхню. Кожного року заповідник зустрічає тисячі туристів.

Крім того, за попередньою домовленістю можна стати учасником нічної театралізованої екскурсії по Старій фортеці. Екскурсію у вежах (баштах) і підземеллях фортеці проводить кам’янецький староста та його "свита", які цікавими розповідями, піснями, танцями не лише знайомлять екскурсантів з історією замку та озброєнням, а й створюють неповторне відчуття подорожі у часі.

Місце перебування: Хмельницька область, місто Кам’янець-Подільський, вул. П'ятницька, 9.

Коростишівський каньйон

Коростишівський каньйон - це затоплений гранітний кар’єр за кілометр від міста Коростишів. Всього є два кар'єри. Маленький кар'єр, який прозвали каньйоном та великий кар’єр, який перебуває в місті. Але саме малий кар'єр користується найбільшою популярністю. Граніт у Коростишеві почали добувати ще в 19 столітті.

Каньйон має форму підкови з озером всередині. Навколо озера стоять гранітні скелі та росте ліс. З одного боку є облаштований пляж, де ви зможете зайти у воду та дерев'яні альтанки. Велике враження справляє прозора вода, в ній видно дно.

Коростишівський каньйон – це неймовірно гарне місце, яке зачаровує своєю красою. Ліс, скелі та озеро разом утворюють єдину цілісну композицію. Але найбільше вражають гранітні скелі. Вони мають пристойну висоту і там навіть тренуються скелелази.

Місце перебування: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів (1 км від міста).

Водоспад Шипіт

Шипіт - водоспад в Українських Карпатах, на північних схилах гірського масиву Полонина Боржава, на підніжжі гори Гемби. Цей водоспад є гідрологічною пам'яткою природи місцевого значення.

Водоспад причаровує всіх своєю незвичайною природною красою. З підземного джерела на горі Великий Верх (1598 м) починає свій шлях униз мальовничою ущелиною невеликий потічок Плошанка. Його води несуть свіжість і прохолоду. Подивитися на природну красу приходять тисячі туристів. Водоспад зачаровує будь-якої пори року. Повноводий красень гучить на всю околицю, розповідаючи давню легенду про кохання.

Колись у селі Пилипець жили дві сім’ї. В багатшій родині росла красуня донька, яка була гордістю батьків. Знатна і хороша собою дівчина приваблювала чимало багатих сватачів. Та серцю не накажеш: покохала вона Іванка з бідної родини. Аби батьки не дізналися про їхню любов, закохані почали зустрічатися таємно, біля підніжжя гори Великий Верх. У безлюдному місці лише природа була свідком їхніх побачень. Про їхнє кохання говорило все село, чутки дійшли й до матері. Якось простеживши за донькою, вона стала свідком їхньої зустрічі. У гніві вона лаяла закоханих. Аж раптом небо страшенно загриміло, блиснуло та почалася злива. Бурхливі каламутні потоки вмить підхопили Іванка та Марічку й понесли у провалля. Спочатку вони трималися за руки, та раптом водоспад силоміць роз'єднав їхні долоні та відкинув у протилежні сторони. Мати дівчини, що стала свідком страшної трагедії, відтоді щодня приходила до водопаду. Аж поки у ніч на Купала їй не почувся голос доньки, яка шепоче до Іванка. Приголомшена згорьована мати крикнула: "Чуєте шепіт? Це вони між собою шепочуться". Відтоді водоспад прозвали "Шипіт".

Біля відомого водоспаду працює двомісний крісельний підйомник. Підйом в гори дасть можливість насолодитися краєвидами та зробити неперевершені фотографії. На вершині гори Гимба ви зможете прогулятися, власноручно назбирати чорниць чи випити кави, чаю у колибі та помилуватися мальовничими вершинами Боржавського хребта.

Місце перебування: Закарпатська область, Межигірський район, село Пилипець (відстань від села до водоспаду - 6 км).

Нагадаємо, куди поїхати та що подивитися на Закарпатті. Можна організувати для себе активний відпочинок, оздоровитися на термальних водах та спробувати місцевих страв.

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