Відпочинок на Закарпатті: куди поїхати та що подивитися

Відпочинок на Закарпатті: куди поїхати та що подивитися

На Закарпатті можна організувати для себе активний відпочинок, оздоровитися на термальних водах та спробувати місцевих страв.

Уже почався традиційний сезон відпусток. І поки популярні серед туристів країни запроваджують паспорти вакцинації чи змінюють правила в’їзду, ви можете провести це літо мандруючи Україною.

Одним із цікавих місць відпочинку є сонячне Закарпаття. Тут є все для того, щоб ідеально провести свій час – одне із семи чудес України водоспад Шипіт, відоме озеро Синевир, а ще замки, термальні води, колоритна місцева їжа та звичайно, смачне закарпатське вино.

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Доїхати на Закарпаття також не надто складно. До Ужгорода регулярно курсують потяги із Харкова, Києва та Львова.

ТСН.ua підготував матеріал про те, де та як можна відпочити на Закарпатті.

Активний відпочинок на Закарпатті

У серці Карпат, поблизу підніжжя гори Гимба, розташований водоспад Шипіт. Він є одним із семи природній чудес України. Шипіт – це каскадний водоспад, висотою 14 метрів. Це місце є популярним серед туристів на Закарпатті, оскільки вражає своєю красою.

Водоспад розташований за 10 кілометрів від залізничної станції Воловець та за 6 кілометрів від села Пилипець Міжгірського району Закарпатської області. За 300 метрів від Шипоту є підйомник, який служить орієнтиром для туристів.

uk.wikipedia

Серед густих хвойних карпатських лісів розташоване Синевир – найбільше озеро Карпат. Його ще називають Морським оком Карпат. Воно розташоване в надзвичайно мальовничому місці серед гір та лісів, що з першого погляду буквально зачаровує навіть найвибагливішого туриста.

До речі, утворився Синевир майже 10 тисяч років тому через зсув після землетрусу. Глибина Синевиру сягає місцями до 24 метрів, його вода завжди крижана, навіть у спекотне літо. А тому пірнати у нього початківцям категорично не рекомендується.Територія озера доглянута, тут є декілька оглядових майданчиків для туристів.

Озеро Синевир / Credits

Відпочинок на Закарпатті: популярні замки

А ще Закарпатська область відома своїми прекрасними замками, які варто відвідати туристу. Одним із таких будівель є Ужгородський замок. Він розташований в центрі Ужгорода, а тому потрапити туди дуже просто.

Цей замок дуже добре зберігся і зараз там музей, у якому ви можете дізнатись історію Закарпаття. А ще тут можна просто погуляти територією та зробити багато світлин.

Фото: travel.rada-uzhgorod.gov.ua

У Мукачеві на Замковій горі височіє величний замок Паланок. Вважається, що він зведений ще за часів Київської Русі. Від того часу замок змінив десятки власників, пережив сотні битв та війн, тут навіть була в’язниця, проте зараз він зберігся у чудовому стані. На прогулянку замком вам краще виділити весь день, оскільки тут також є музей та можна зазирнути практично в усі кімнати старовинною споруди.

www.flickr.com/Vladimir Varfolomeev

Ще одним замком, який точно варто відвідати - це мисливський замок графа Шенброна, який розташований в селі Карпати Мукачівського району. Особливістю цієї споруди є дотримання астрономічних принципів. Дослідники кажуть, що у замку є рівно 365 вікон, що означають дні року, на випадок високосного – у замку є замуроване ще одне вікно, він має 52 кімнати, що означають кількість тижнів в році, а ще – 12 виходів, що символізує місяці року. А ще біля замку є розкішний парк, у якому ростуть рідкісні види дерев.

Мукачево.net

Чинадіївський замок або Сент-Міклош розташований у селищі Чинадієво Мукачівського району. Цей замок перебуває в концесії та його починають потроху реконструювати. Наразі уже можна без проблем погуляти першим поверхом замку. Також можна побувати в дворі цієї пам’ятки архітектури. А ще розповідають, що у середині 19 століття під час реставрації в стінах замку знайшли людські останки. Це пов’язують із тим, що у Середньовіччі могли замурувати в стіну живу людину, щоб її дух захищав споруду.

Укрінформ

Недалеко від Ужгорода, поблизу села Кам'яниця, розташований Невицький замок. Зараз він напівзруйнований. У 2019 році під час буревію впала одна із його веж. Щоб дістатись до нього, потрібно подолати невелику гору, зробивши це, ви потрапите на дуже красивий оглядовий майданчик, звідки видно ледь чи не Ужгород.

Термальні води на Закарпатті

А ще на Закарпатті можна і оздоровитися на термальних водах. Так, у Берегово є сучасний оздоровчий комплекс із закритим термальним басейном та двома відкритими – для дорослих та дітей. Вартість відпочинку 200 грн за 2 години.

У селі Косонь є відомі термальні води "Косино" - сучасний оздоровчий комплекс із 7 басейнами. Цікавинкою цього комплексу є найбільший у світі термальний басейн "Золотий кран здоров’я" з фонтанами-джакузі, виконаними у вигляді традиційних закарпатських напоїв (пива, вина, кави та паленки – фруктової горілки). Також тут є сауни, хамам, римська лазня та навіть аквапарк. Вартість відпочинку – 450 грн за 3 години на термальних водах чи в аквапарку.

lopatyuk.com.ua

У с. Лушмори Закарпатської області біля найбільшої полонини Карпат Руни розташований ще один оздоровчий комплекс, відомий своїми чанами із мінеральною водою. Місцеві стверджують, що така процедура омолоджує шкіру. Вартість такого відпочинку 600-80 грн за годину, залежно від розміру чану.

Гастрономічний відпочинок на Закарпатті

А ще на Закарпаття варто поїхати, щоб спробувати місцеву кухню. Найпопулярнішим серед страв є бограч, його традиційно готують в казанку із кількох видів м’яса. А ще на Закарпатті варто спробувати такі страви:

Ріплянка – це страва із тертої картоплі та кукурудзяного борошна. Традиційно її вживають із бринзою, кефіром чи м’ясом.

Банош – страва із кукурудзяної крупи та молока, традиційно – овечого. Її також прийнято приправляти бринзою або ж грибною підливою.

Грибна юшка – секрет цієї страви полягає в смачних білих грибах, які ростуть в Закарпатських лісах.

Пікниця – справжня домашня закарпатська ковбаса із великою кількість паприки.

Гурка – кров’янка із рисом.

Гомбовці – популярний закарпатський десерт, приготований із дріжджового тіста із фруктовим наповнювачем. Традиційно їх посипають панірувальними сухарями.

Баники – це також десерт, рулети із дріжджового тіста із солодкою начинкою.

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