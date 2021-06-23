Отдых в Закарпатье: куда поехать и что посмотреть

На Закарпатье можно организовать для себя активный отдых, оздоровиться на термальных водах и попробовать местные блюда.

Уже начался традиционный сезон отпусков. И пока популярные среди туристов страны вводят паспорта вакцинации или меняют правила въезда, вы можете провести это лето путешествуя Украиной.

Одним из интересных мест отдыха является солнечное Закарпатье. Здесь есть все для того, чтобы идеально провести время — одно из семи чудес Украины водопад Шипот, известное озеро Синевир, а еще замки, термальные воды, колоритная местная еда и конечно, вкусное закарпатское вино.

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Доехать в Закарпатье также не слишком сложно. В Ужгород регулярно курсируют поезда из Харькова, Киева и Львова.

ТСН.ua подготовил материал о том, где и как можно отдохнуть в Закарпатье.

Активный отдых на Закарпатье

В сердце Карпат, у подножия горы Гимба, расположен водопад Шипот. Он является одним из семи природных чудес Украины. Шипот — это каскадный водопад, высотой 14 метров. Это место популярное среди туристов в Закарпатье, поскольку поражает своей красотой.

Водопад расположен в 10 километрах от железнодорожной станции Воловец и в 6 километрах от села Пилипец Межгорского района Закарпатской области. В 300 метрах от Шипоту есть подъемник, который служит ориентиром для туристов.

uk.wikipedia

Среди густых хвойных карпатских лесов расположено Синевир — самое большое озеро Карпат. Его еще называют Морским глазом Карпат. Он расположен в очень живописном месте среди гор и лесов, с первого взгляда буквально завораживает даже самого требовательного туриста.

Кстати, образовался Синевир почти 10 000 лет назад из-за смещения после землетрясения. Глубина Синевира достигает местами до 24 метров, его вода всегда ледяная, даже в жаркое лето. Поэтому нырять в него начинающим категорически не рекомендуется. Территория озера ухоженная, здесь есть несколько смотровых площадок для туристов.

озеро Синевир / Credits

Отдых в Закарпатье: популярные замки

А еще Закарпатская область известна своими прекрасными замками, которые стоит посетить туристу. Одним из таких зданий является Ужгородский замок. Он расположен в центре Ужгорода, а потому попасть туда очень просто.

Этот замок очень хорошо сохранился и сейчас там музей, в котором можно узнать историю Закарпатья. А еще здесь можно просто погулять по территории и сделать много фотографий.

Фото: travel.rada-uzhgorod.gov.ua

В Мукачево на Замковой горе возвышается величественный замок Паланок. Считается, что он возведен еще во времена Киевской Руси. С тех пор замок сменил десятки владельцев, пережил сотни битв и войн, здесь даже была тюрьма, однако сейчас он сохранился в прекрасном состоянии. На прогулку замком вам лучше выделить весь день, поскольку здесь также есть музей и можно заглянуть практически во все комнаты старинной постройки.

www.flickr.com/Vladimir Varfolomeev

Еще одним замком, который точно стоит посетить — это охотничий замок графа Шенброна, который расположен в селе Карпаты Мукачевского района. Особенностью этого сооружения является соблюдение астрономических принципов. Исследователи говорят, что в замке есть ровно 365 окон, которые означают дни года, в случае високосного — в замке есть замуровано еще одно окно, 52 комнаты, означающих количество недель в году, а еще — 12 выходов, символизирующий месяца года. А еще возле замка роскошный парк, в котором растут редкие виды деревьев.

Мукачево.net

Чинадиевский замок или Сент-Миклош расположен в поселке Чинадиево Мукачевского района. Этот замок находится в концессии и его начинают понемногу реконструировать. Сейчас уже можно без проблем погулять первым этажом замка. Также можно побывать во дворе этого памятника архитектуры. А еще рассказывают, что в середине 19 века во время реставрации в стенах замка нашли человеческие останки. Это связывают с тем, что в Средневековье могли замуровать в стену живого человека, чтобы ее дух защищал сооружение.

Укринформ

Недалеко от Ужгорода, вблизи села Каменица, расположенный Невицкий замок. Сейчас он полуразрушенный. В 2019 году во время урагана упало одна из его башен. Чтобы добраться до него, нужно преодолеть небольшую горку, сделав это, вы попадете на очень красивую смотровую площадку, откуда видно едва ли не Ужгород.

Термальные воды на Закарпатье

А еще в Закарпатье можно и оздоровиться на термальных водах. Так, в Берегово есть современный оздоровительный комплекс с закрытым термальным бассейном и двумя открытыми — для взрослых и детей. Стоимость отдыха 200 грн за 2 часа.

В селе Косонь есть известны термальные воды "Косино" — современный оздоровительный комплекс с 7 бассейнами. Изюминкой этого комплекса является крупнейший в мире термальный бассейн "Золотой кран здоровья" с фонтанами-джакузи, выполненными в виде традиционных закарпатских напитков (пива, вина, кофе и паленки — фруктовой водки). Также здесь есть сауны, хамам, римская баня и даже аквапарк. Стоимость отдыха — 450 грн за 3 часа на термальных водах или в аквапарке.

lopatyuk.com.ua

В с. Лушморы Закарпатской области возле самой большой полонины Карпат Руни расположен еще один оздоровительный комплекс, известный своими чанами с минеральной водой. Местные утверждают, что такая процедура омолаживает кожу. Стоимость такого отдыха 600-80 грн в час, в зависимости от размера чана.

Гастрономический отдых на Закарпатье

А еще в Закарпатье стоит поехать, чтобы попробовать местную кухню. Самым популярным среди блюд является бограч, его традиционно готовят в котелке из нескольких видов мяса. А еще на Закарпатье стоит попробовать такие блюда:

Риплянка — это блюдо из тертого картофеля и кукурузной муки. Традиционно ее употребляют с брынзой, кефиром или мясом.

Банош — блюдо из кукурузной крупы и молока, традиционно — овечьего. Его также принято приправлять брынзой или грибной подливкой.

Грибная юшка — секрет этого блюда заключается во вкусных белых грибах из закарпатских лесов.

Пикница — настоящая домашняя закарпатская колбаса с большим количеством паприки.

Гурка — кровянка с рисом.

Гомбовцы — популярный закарпатский десерт, приготовленный из дрожжевого теста с фруктовым наполнителем. Традиционно их посыпают панировочными сухарями.

Баник — это также десерт, рулеты из дрожжевого теста со сладкой начинкой.

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