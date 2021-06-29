Народные приметы, обряды и обычаи 29 июня

Вечером громко стрекочут кузнечики — на добрую погоду.

29 июня — святителя Тихона, епископа Амафунтского, священномученика Тигрия пресвитера, и мученика Евтропия, чтеца. Продолжается пост.

29 июня: церковный праздник

Тихона Амафунтского — православный святой, чудотворец.

Родился в городе Амафунт на Кипре. Был воспитан родителями в христианском благочестии и обученный чтения священных книг. Был принят в церковный клир, стал чтецом. Позже епископ Амафунтского Мемнон посвятил его в сан диакона. После смерти епископа Мемнона святой Тихон по общему желанию был избран епископом Амафунтского. Активно насаждал христианство.

Житие говорит, что святитель Тихон усердно работал над искоренением остатков язычества на Кипре, уничтожал капища, был милостив, двери его дома были открыты для всех, он с любовью выслушивал и исполнял просьбы каждого, кто приходил к нему, твердо и бесстрашно исповедовал свою веру перед язычниками. Предусматривал время своей смерти в 425 году.

Тихон, Тихон — христианское имя греческого происхождения. В украинском происходит через церковнославянское и среднегреческом посредничество от древнегреческого имени богини удачи Тихе. Также это — эпитет бога Гермеса, который свидетельствует об удаче.

Украинская народная форма — Тишко.

29 июня: народные традиции

Продолжается петровский пост — Петровка, которая заканчивается 12 июля. Это один из самых демократических постов, поскольку считалось "за небольшой грех употреблять скоромное", даже разрешалось петь отдельный цикл песен, так называемые Петривочка. Все это связано с тем, что с Петровкой совпадают сенокос и жатва как один из важнейших периодов земледельческого труда. Говорили "Хлеб на Петровку экономь", "Кто в Петровку сена НЕ косит, то зимой и у собак есть просит"

29 июня: что надо делать

В народе верили, что на Тихона начинают затихать певчие птицы — только соловей продолжает петь. Также тише ведут себя звери. Ранее в народе говорили: «На Тихона солнце идет тихо", потому что продолжительность дня после летнего солнцестояния начинает уменьшаться. На Тихона в селах часто устраивали толоки.

29 июня: что нельзя делать

ссориться;

давать в долг;

делать беспорядок дома.

29 июня: украинские народные приметы

Комары и мошка столбом — к хорошей погоде.

Комары летают роем — также на погоду.

Многие оводов — урожай на огурцы.

Если майские жуки, летая, гудят — на ясную, тихую и теплую погоду.

Бабки утром сидят крылышками на восток, в полдень — на юг, а вечером — на запад.

Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки вылезают на берег.

Вечером громко стрекочут кузнечики — на добрую погоду.

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