Гороскоп на 29 июня для всех знаков зодиака по картам Таро

Карты Таро помогают понять свою тему.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 29 июня 2021 рассказывает, что Близнецам следует искать гармонию, а Львам наслаждаться тем, что они имеют.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 29 июня 2021 для всех знаков зодиака в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Четверка пентаклей"
Переставайте тратить деньги налево и направо. В отношениях найдите баланс, а в избирательных делах — «золотую середину».
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Иерофант"
Хорошее время для решения юридических проблем. Отношения лучше узаконить. На работе выполняйте все четко.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Мир"
Соедините эмоции и рациональное внутри себя. В отношениях ищите гармонию. В движении по карьерной лестнице все получится.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Восьмерка мечей"
Вы знаете, что надо делать, но в отношениях прячете глаза, а на работе не решаетесь на первый шаг.
ЛЕВ (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Король пентаклей"
Наслаждайтесь тем, что имеете. В любви проверьте вторую половинку на желание денег. Найдите денежную работу.
ДЕВА (22 августа-23 сентября)
Карта дня "Смерть"
Ожидайте изменения. В отношениях все может измениться. А на работе остерегайтесь резких шагов.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Маг"
Вам все по плечу. В любви раскройте свой потенциал. А на работе проявите лидерские качества.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Тройка кубков"
Празднуйте маленькие победы. В отношениях чаще ходите на свидания. На работе устройте корпоратив.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Императрица"
Полюбите себя. В любви раскройте ваше сердце. Подробнее интуиции на работе.
КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Девятка мечей"
Сожмите зубы. В отношениях будет много боли. На работе ожидайте новых вызовов.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Восьмерка жезлов"
Вперед и только вперед. В отношениях проявите активность. А на работе предлагайте новые проекты.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Королева жезлов"
Опирайтесь. В отношениях проявите характер, а на работе интеллектуальную составляющую.
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