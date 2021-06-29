29 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

29 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В этот день отмечают Международный день тропиков.

Какой сегодня день

29 июня — Международный день тропиков, Всемирный день промышленного дизайна.

Международный день тропиков

В 2016 году ООН решила учредить Международный день тропиков. Этим днем подчеркивается не только важность региона, но и обращается внимание на множество проблем, от экономических до экологических. Согласно прогнозам, к 2050 году в тропической зоне будет проживать около половины населения планеты.

На тропические регионы приходится 40% всей территории мира, примерно 80% биологических видов планеты, значительная часть ее языков и культур. В тропиках проживают более 800 млн человек. И хотя тропические страны достигли значительного прогресса, они по-прежнему сталкиваются с различными проблемами.

Всемирный день промышленного дизайна

Это международный день, который отмечается во всем мире в знак признания создания Всемирной организации дизайна 29 июня. Всемирная организация дизайна была основана в 1957 году группой международных организаций, занимающихся промышленным дизайном. Основная цель ассоциации — продвигать дисциплину промышленного дизайна на международном уровне.

День призван повысить осведомленность о профессии промышленного дизайнера и отстаивает силу дизайна для ускорения экономического, социального, культурного и экологического развития.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Тихон, Михаил, Петр, Павел.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

29 июня — православные чтят память святителя Тихона.

Святитель Тихон епископ Амафунтский

Святитель Тихон, епископ Амафунтский, родился в городе Амафунт на острове Кипр в семье христиан. Его отец был владельцем хлебопекарни и посылал сына продавать хлеб, но мальчик даром раздавал его нуждающимся. Когда отец узнал о таких проделках сына, разгневался, но тот ответил, что "тот, кто дает Богу сторицей примет" и предложил отцу пойти туда, где хранились запасы зерна. Отец с удивлением увидел, что хранилище, которое уже было пустым, переполнено пшеницей. С тех пор отец не препятствовал отроку раздавать нищим хлеб.



Святитель Тихон усердно трудился над искоренением остатков язычества на Кипре, был милостив, двери его дома были открыты для всех. Не боясь угроз и мучений, он твердо и бесстрашно исповедовал свою веру перед язычниками. Святитель Тихон предусматривал время своего упокоения, которое произошло в 425 году.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

29 июня люди удобряли почву, а потом устраивали толоку. Согласно этому обычаю, тех, кто работал в поле, собирали за большим столом и угощали всевозможными вкусностями и вином.

Приметы:

Если утром роса на траве, то день будет ясным;

На окнах оседает роса — следует ожидать дождей;

Полевые цветы закрывают лепестки — к ненастью;

Если птицы низко летают, то в сильных ливней.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя ничего сеять, оно просто не вырастет и не даст плодов.

Не делайте ничего важного, перенесите помолвке и свадьбе.

Не желательно знакомиться в этот день. Есть большая вероятность конфликтов, поэтому день лучше переждать и не нарываться на неприятности.

Нельзя обижаться и лениться.

Сегодня не рекомендуется работать с тестом: ни замешивать, ни выпекать или жарить на сковороде — это принесет финансовые трудности.

Что произошло в этот день

1174 — Полтава впервые упомянута в Ипатьевской летописи под названием Лтава. Название Полтава появилось в 1430 году.

1236 — крестоносцы захватили Кордову.

1613 — в Лондоне во время спектакля по пьесе Уильяма Шекспира "Генрих VIII" загорелся и полностью сгорел театр "Глобус".

1659 — в битве при Конотопе украинские войска под предводительством гетмана Ивана Выговского разгромили московские войска Алексея Трубецкого

1945 — Закарпатье, которое находилось под юрисдикцией Чехословакии, присоединено к УССР

1949 — в ЮАР начала действовать политика апартеида. Вступил в силу закон, запрещающий расово смешанные браки.

Кто родился в этот день

1900 — Антуан де Сент-Экзюпери, французский писатель и авиатор.

1936 — Юрий Кузнецов, Мокшанский писатель, литкритик, журналист, мастер литературной пародии.

1936 — Резо Габриадзе, грузинский киносценарист и кинорежиссер, а также писатель, драматург, дизайнер, художник, скульптор.

1939 — Виктор Гресь, украинский режиссер, сценарист, актер, известный по фильмам "Черная курица, или Подземные жители" и "Новые приключения янки при дворе короля Артура»; отец украинского художника-графика, тележурналиста, сценариста Марка Греся и украинского режиссера Анны Гресь

1947 — Михаил Ильенко, украинский кинорежиссер, автор фильмов "Фучжоу" и "Прошедший сквозь огонь".

Фото: googleusercontent.com

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