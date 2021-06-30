30 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

30 июня: какой сегодня день, приметы, традиции, День ангела

В этот день — День соцсетей.

Какой сегодня день

30 июня — Международный день астероида, Международный день парламентаризма, Международный день борьбы со сколиозом, День социальных сетей.

Международный день астероида

Праздник ежегодно отмечается 30 июня, начиная с 2017 года. Оно было провозглашено Генеральной Ассамблеей ООН для привлечения внимания широких слоев населения к опасности падения астероида на Землю.

По статистике Земля страдает от воздействия космических объектов, размером с футбольное поле, примерно раз в 2 тысячи лет. Примерно один раз в год в атмосферу Земли попадает метеорит размером с автомобиль (это крошечный кусок астероида). В результате его падения обычно получается хорошая огненный шар и такой метеороид обычно сгорает до того, как достичь поверхности Земли.

День социальных сетей

Первый интернет-сайт, который предлагал возможности работы с социальными сетями, создали в 1995 году. Им стал classmates.com. За ним в 1997 году появился SixDegrees.com.

Сейчас существует более 200 сайтов с возможностями организации социальных сетей. Популярность этих сайтов постоянно росло, и в 2005 году было больше просмотров страниц сайта MySpace, чем сайта Google. В 2004 году была создана крупнейшая на сегодняшний день социальная сеть в мире — Facebook.

Три миллиарда людей во всем мире, то есть около 40% населения, пользуются социальными сетями в интернете. В среднем люди тратят на них 2 часа ежедневно.

День ангела сегодня

День ангела (именины) сегодня празднуют: Эмилия, Измаил, Максим, Мануил, Пелагея, Савелий.

Какой православный (христианский) праздник сегодня

30 июня — православные чтят память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Преподобного Ананию.

Мученики Мануил, Савел и Исмаил

Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из семьи знатного перса-язычника. Их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере, они были крещены пресвитером Евноиком. В зрелом возрасте они были зачислены в армию гиренского царя Адамундара.

Братья были посланы в императора Юлиана для мирных переговоров по пограничным делам. Они были приняты с почетом, но при языческого праздника в Халкидоне отказались принять в нем участие, что вызвало гнев Юлиана. После отказа братьев отречься от христианской веры они были подвергнуты пыткам.

Какие народные приметы и традиции сегодня

Традиции:

За неделю до Ивана Купала (7 июля) праздновали ярилки — праздник, посвященный богу солнца Яриле. В этот день на берегу реки или озера разводили костер и варили яйца: считалось, что чем больше их сваришь, тем лучше будут нестись куры. Из них уже дома готовили разнообразные блюда.

Приметы:

Гроза 30 июня — будет хороший урожай

Если кувшинки 30 июня не поднялось из воды примерно до 9:00 — жди похолодания и непогоды

Нельзя выходить из дома вечером — заберет нечисть

Вечерняя радуга видна на небе 30 июня — погода будет хорошая.

Что нельзя делать в этот день

Считалось, что 30 июня нечистая сила в дом подходит, пытается переманить, потянуть человека. Без надобности не нужно в этот день выходить из дома.

Также наши предки на Мануйла ничего не отдавали из дома и никому не давали денег как ссуду. Считалось, что это к бедности.

Нельзя выносить сор из жилья и жаловаться на свои беды и несчастья, иначе ситуация усугубится.

Сон с 29 на 30 июня исполнится через месяц. Если этого не произойдет, то не стоит ждать его выполнения в будущем. Рассказывать о том, что вам приснилось никому нельзя. Сновидения, увиденное днем 30 июня, вещее, но воплотится в жизнь оно не скоро.

Что произошло в этот день

1520 — испанские конкистадоры казнили императора ацтеков Монтесуму II

1876 — Княжество Сербия и Княжество Черногория объявили войну Османской империи.

1894 — открыт знаменитый лондонский мост — Тауэр-бридж

1908 — в Одессе прошел первый в Российской империи полет на аэростате

1910 — закончено заключения телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой

1934 — "ночь длинных ножей" — лидер национал-социалистов Адольф Гитлер уничтожил нежелательных друзей и ненавистных врагов-соратников (Рема, фон Шлейхер, Штрассера и др.). Подъем СС над СА

1941 — Украинское Национальное собрание во Львове провозгласило Акт восстановления Украинского Государства и создали Украинскую Государственное Правление под руководством Ярослава Стецько

1945 — Президиум Верховного Совета СССР своим указом превратила Крымскую АССР в Крымскую область в составе РСФСР

1947 — в Мюнхене возобновило работу Научное общество имени Тараса Шевченко, перенесено из Львова.

1991 — в Симферополе закончилась первая сессия Курултая крымских татар, на которой был сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым

1992 — принят закон о разделении полномочий между государственными органами Украины и Автономной Республикой Крым

2013 — начался антимилицейский протест в поселке Врадиевка

Кто родился в этот день

1907 — Роман Шухевич (Тарас Чупринка), украинский политический и государственный деятель, военный. Член галицкого краевого провода ОУН. Командир со стороны Украинской украинского военного подразделения "Нахтигаль", генерал-хорунжий, главнокомандующий Украинской повстанческой армии, глава Секретариата УГВР.

1911 — Чеслав Милош, польский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, литературовед, лауреат Нобелевской премии по литературе 1980 года.

1914 — Владимир Челомей, украинский ученый механик, генеральный конструктор советской ракетно-космической техники.

1964 — Мартин Вайнек, австрийский актер театра и киноактер, известный, прежде всего, ролью инспектора Фрица Кунца в телесериале "Комиссар Рекс"; также производитель вин

1966 — Майк Тайсон, чемпион мира по боксу в 1986-90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов

Майк Тайсон / instagram.com/miketyson

1975 — Ральф Шумахер, немецкий автогонщик, пилот Формулы-1.

1985 — Майкл Фелпс, американский пловец, единственный в истории спорта 14-кратный олимпийский чемпион, 8-кратный чемпион на одной олимпиаде

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