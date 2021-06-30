Астрологический прогноз на 30 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: время ощущения своих моральных сил и победы над слабостями и душевными терзаниями. В это время также можно получить ответ на важный и давно мучающий вопрос, который придет как будто бы сам собой – ниоткуда.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: для активных действий день не подходит.

Число дня: 2

Цвет дня: ультрамарин, сапфировый.

Камни дня: красная яшма, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: плечи и предплечье.

Пожелание в плане здоровья: можно принимать только те лекарства, которые прописал врач – от самолечения следует отказаться.

Слова дня: активные действия, приближающие к поставленной цели.

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: во время свидания не стоит выяснять отношения – лучше признаться в любви.

Мистика дня: гадания правдиво расскажут о том, что ждет человека в будущем. Хороший результат дадут обряды с камнями-минералами.

Табу дня: нельзя забираться на большую высоту – это может быть опасным.

Какие люди рождаются в этот день: те, кто появился на свет в этот день, обладают сильной волей, пытливым умом и любопытством, они также легко убеждают людей в своей правоте, поэтому из них очень часто получаются духовные и политические лидеры.

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