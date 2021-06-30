Астрологический прогноз на 30 июня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: время ощущения своих моральных сил и победы над слабостями и душевными терзаниями. В это время также можно получить ответ на важный и давно мучающий вопрос, который придет как будто бы сам собой – ниоткуда.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: для активных действий день не подходит.
Число дня: 2
Цвет дня: ультрамарин, сапфировый.
Камни дня: красная яшма, горный хрусталь.
За какую часть тела отвечает: плечи и предплечье.
Пожелание в плане здоровья: можно принимать только те лекарства, которые прописал врач – от самолечения следует отказаться.
Слова дня: активные действия, приближающие к поставленной цели.
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: во время свидания не стоит выяснять отношения – лучше признаться в любви.
Мистика дня: гадания правдиво расскажут о том, что ждет человека в будущем. Хороший результат дадут обряды с камнями-минералами.
Табу дня: нельзя забираться на большую высоту – это может быть опасным.
Какие люди рождаются в этот день: те, кто появился на свет в этот день, обладают сильной волей, пытливым умом и любопытством, они также легко убеждают людей в своей правоте, поэтому из них очень часто получаются духовные и политические лидеры.
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