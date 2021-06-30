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Три знака, которым сегодня не стоит покидать свой дом

Три знака, которым сегодня не стоит покидать свой дом

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День, когда необходимо сделать рывок, чтобы перейти на новый – профессиональный или жизненный – уровень. Как правило, для этого необходимо преодолеть внутренние метания и сомнения, которые мешают идти вперед. Сосредоточиться на них позволит пребывание наедине с самим собой, из-за чего звезды предлагают провести время в своем доме

30 июня 

Сегодня, 30 июня, удаляться далеко от дома звезды не рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нежелательно вообще его не покидать. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы, удалившиеся на приличное расстояние от собственного дома, непременно попадут в историю: с большой долей вероятности они столкнутся с кем-то из старых – или новых – знакомых, общение с которыми не предвещает им ничего хорошего. Избежать такого сценария можно будет одним-единственным способом – нужно сидеть дома и никуда не ходить. Конечно, таким общительным представителям знака это, возможно, будет и не просто, но в наше сложное в эпидемическом отношении время – как минимум – полезно. 

Лев (23.07 – 21.08)

Львам звезды настоятельно рекомендуют заняться делом, которое они, как правило, считают ниже своего достоинства – навести в доме идеальный порядок. Оно сослужит им двойную службу: и дышать в доме сразу станет легче, и уходить далеко от родных стен – в свете рекомендаций дня – не придется. Впрочем, если учесть, что их жилье находится в идеальном состоянии, особо напрягаться им не придется, а вот избавиться от всякого рода мусора – можно и нужно. Представителям знака необходимо навести порядок на рабочем столе – как реальном, так и цифровом. 

Дева (22.08 – 23.09)

Девам, известным как главные аккуратисты Зодиака, убираться нет смысла – идеальному порядку, который царит в их жилище, можно только позавидовать. Но поле для деятельности найдется и у них – им наконец-то придется рассортировать имеющиеся у них в гардеробной вещи на нужные и ненужные. Надо признать, что внутри представителей знака живет небольшой зверек – хомячок, который не позволяет избавляться от того, что они не носят и чем не пользуются. Это занятие, пусть и всего лишь на день, "прикует" их к дому, а значит, позволит избежать возможных неприятностей. 

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