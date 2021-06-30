40-летняя Анна Сафрончик в бикини показала идеальную фигуру

Актриса восхитила пляжным снимком.

Итальянская актриса и внучка украинского хореографа Григория Чапкиса, Анна Сафрончик восхитила роскошной фигурой.

На странице в Instagram звезда сериала "Дочь Элизы: Возвращение в Ривомброзу" показала новые фото с отдыха в Греции. На снимке 40-летняя знаменитость позировала на пляже в крошечном бикини. Анна показала изящные формы.

instagram.com/annasafroncik

В посте Сафрончик оставила цитату Фабрицио Караманьи: "Мало кто может прийти, чтобы найти тебя там, где ты есть. Вот почему я люблю шум волн. Они всегда знают, где ты".

В ответ пользователи охотно написали в комментариях сотни комплиментов.

Божественная красота

Слушай, я одеваюсь в волну

Какая красивая

Ты — чудо

Напомним, ранее внучка Григория Чапкиса показала фигуру в бикини и произвела фурор среди фанов. Анна Сафрончик ошеломила стройной фигурой.

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