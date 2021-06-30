Народные приметы, обряды и обычаи 30 июня

Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.
30 июня чествуют память мучеников Мануила, Савела и Исмаила. Продолжается пост.
30 июня: церковный праздник
Мануил, Савел и Исмаил — это христианские мученики. Согласно житию, Мануил, Савел и Исмаил были родными братьями и происходили из семьи знатного перса-язычника. Их мать была христианкой и воспитала сыновей в своей вере, они были хрещены. В зрелом возрасте они были зачислены в армию царя Адамундара.
Братья были направлены к императору Юлиану для мирных переговоров по пограничным делам. Они были приняты с почетом, но во время языческого праздника в Халкидоне отказались принять в нем участие, что вызвало гнев Юлиана. После отказа братьев отречься от христианской веры они были подвергнуты пыткам. После мучений Мануила, Савела и Исмаила обезглавили.
30 июня: народные традиции
В народе традиционно наблюдали за погодой в этот день. Мол, если погода дождливая, то зима будет снежной. Этот день назвали Мануил Сонцестий. В этот день солнце долго стоит в зените, поэтому говорят, что растения после этого дня очень быстро растут.
30 июня: что стоит сделать
За неделю до дня Иоанна Крестителя отмечали праздник, посвященный богу солнца Яриле. В этот день на берегу реки или озера — обязательно у воды — разводили костер и варили яйца: считалось, что чем больше их сваришь, тем лучше будут нестись куры.
Также верили, что этот день нечисть в дома подходит Вечером в этот день стреляли из ружей, чтобы отпугнуть болезни и злых духов.
30 июня: что не стоит делать
- выходить из дома;
- ходить в лес;
- бродить по темным улицам;
- провоцировать конфликты и ссоры.
30 июня: украинские народные приметы
- Бобры перед дождем работают всю ночь, а лягушки вылезают на берег.
- Вечером громко стрекочет коньки — на добрую погоду.
- Как сверчок стрекочет, а филин зовет "пугу" — на пригожий денек.
- Письмо на дубе развернется — хорошо ловятся щуки.
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