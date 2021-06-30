В США арестовали мать троих малышей, погибших при загадочных обстоятельствах

Бездыханных малышей нашли в спальне их дома.

В американском штате Калифорния 28-летнюю Сандру Чико арестовали по подозрению в убийстве трех своих детей.

Об этом со ссылкой на управление шерифа округа Лос-Анджелес во вторник, 29 июня, пишет KTLA.

Отмечается, что детей нашли в спальне их дома в Восточном Лос-Анджелесе около 12:45 по местному времени в понедельник. Накануне в полицию позвонил один из членов семьи, сообщив о том, что у детей остановилось дыхание.

"Офис коронеров идентифицировал погибших как 4-летнюю Миа Камилу Родригес и ее братьев 3-летнего Мейсона Матео Родригеса и одномесячного Милана Матеаса Родригеса", — говорится в сообщении.

Эксперты еще не завершили вскрытие и причина смерти детей остается неизвестной. По словам полицейских, признаков физических травм на телах не было.

ktla.com

"Мы еще не знаем ни причины, ни мотива. Все, что я знаю, это то, что она была не права", — рассказала журналистам бабушка детей Розальба Флорес Кастильо.

Мать убитых детей арестовали с возможностью выйти под залог в 2 миллиона долларов. В среду женщина должна будет появиться в зале суда в Лос-Анджелесе.

Между тем соседи в знак памяти о погибших детях начали сносить к дому цветы. Местный житель Виктор Ом рассказал, что накануне инцидента видел, как малыши играли во дворе. "Это душераздирающе, — поделился Ом. — Они были счастливыми детьми".

Ранее в американском штате Северная Каролина 13-летняя девочка по приказу матери собственноручно похоронила 4-летнюю сестру на заднем дворе своего дома в городе Шарлотт.

Новости мира: что произошло в бразильском детском саду и почему нападающий убил детей

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку