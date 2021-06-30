У США заарештували матір трьох малюків, які загинули за загадкових обставин

У США заарештували матір трьох малюків, які загинули за загадкових обставин

Бездиханних малюків знайшли в спальні їхнього будинку.

В американському штаті Каліфорнія 28-річну Сандру Чіко заарештували за підозрою у вбивстві трьох власних дітей.

Про це із посиланням на управління шерифа округу Лос-Анджелес у вівторок, 29 червня, пише KTLA.

Зазначається, що малюків знайшли в спальні їхнього будинку в Східному Лос-Анджелесі близько 12:45 за місцевим часом в понеділок. Напередодні до правоохоронців зателефонував один із членів сім'ї, повідомивши про те, що у дітей зупинилося дихання.

"Офіс коронерів ідентифікував загиблих як 4-річну Міа Камілу Родрігес і її братів 3-річного Мейсона Матео Родрігеса і одномісячного Мілана Матеаса Родрігеса", - йдеться у повідомленні.

Експерти ще не завершили розтин і причина смерті дітей залишається невідомою. За словами поліціянтів, ознак фізичних травм на тілах не було.

ktla.com

"Ми досі не знаємо ні причини, ні мотиву. Все, що я знаю, це те, що вона була не права", - розповіла журналістам бабуся дітей Розальба Флорес Кастільо.

Матір вбитих дітей заарештували з можливістю вийти під заставу в 2 мільйони доларів. В середу жінка повинна буде з'явитися в залі суду в Лос-Анджелесі.

Тим часом сусіди на знак вшанування пам'яті загиблих дітей почали зносити до будинку квіти. Місцевий житель Віктор Ом розповів, що напередодні інциденту бачив, як малюки гралися у дворі. "Це роздирає душу, - поділився Ом. - Вони були щасливими дітьми".

Раніше в американському штаті Північна Кароліна 13-річна дівчинка за наказом матері власноруч поховала 4-річну сестру на задньому подвір'ї свого будинку в місті Шарлотт.

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