Австралія скасувала вікові обмеження щодо COVID-вакцини AstraZeneca через "Дельту"

Тим часом у містах Сідней, Перт і Дарвін введено локдаун.

Австралія скасувала вікові обмеження для дорослих, які мають бажання вакцинуватися від COVID-19 препаратом компанії AstraZeneca.

Про це повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що відповідне рішення органи охорони здоров'я країни ухвалили через поширення нового штаму коронавірусу "Дельта", вперше виявленого в Індії.

Досі австралійців, молодших за 60 років, застерігали від щеплення COVID-вакциною від AstraZeneca через ризик виникнення тромбоемболічних ускладнень.

Нині ж в уряді заявили, що рішення про розширення доступності препарату від AstraZeneca засноване на оцінці ризику.

В Австралії щеплять лише двома вакцинами від коронавірусу, а саме розробками від компаній AstraZeneca і Pfizer. Станом на 29 червня в країні повністю щепленими вважають лише 5% населення.

Також читайте Як захистити себе від найбільш заразного штаму коронавірусу "Дельта": рекомендації ВООЗ

Тим часом у містах Сідней, Перт і Дарвін введено локдаун.

Як повідомляла головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, штам "Дельта" вдвічі заразніший за "уханський", який з'явився та розповсюджувався у Китаї.

Тим часом чільник ВООЗ визнав "Дельту", яка дісталася вже щонайменше до 85 країн, найбільш заразним з усіх COVID-штамів.

Штам коронавірусу "Дельта": чи дієві вакцини проти нього та коли в Україні чекають нової хвилі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання