У США чоловік розікрав $24 млн COVID-допомоги: що йому загрожує

У США чоловік розікрав $24 млн COVID-допомоги: що йому загрожує

45-річного чоловіка можуть посадити за ґрати на 30 років.

В американському штаті Флорида у вівторок, 29 червня, чоловік визнав себе винним в розкраданні 24 мільйонів доларів, призначених для надання допомоги у зв'язку з COVID-19.

Про це із посиланням на заяву федеральних прокурорів у Форт-Лодердейлі повідомляє The Associated Press.

"45-річний Хасан Хакім Браун визнав себе винним за пунктом звинувачення в змові з метою здійснення банківського шахрайства. У вересні йому загрожує до 30 років в'язниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що підсудний використовував підроблені документи і підставні компанії для шахрайського звернення за фінансовою допомогою в межах федеральної програми захисту зарплатні.

За даними слідства, гроші були виплачені компаніям, зареєстрованим на Брауна і його спільників, а також компаніям, зареєстрованим на підроблені особистості, які контролювалися підозрюваним і його спільниками.

Федеральні прокурори також заявили, що Браун і його спільники раніше використовували підроблені і вкрадені особистості, а також банківські рахунки і підставні компанії для крадіжки грошей з банку в Техасі.

Раніше в індійських містах Мумбаї та Колкаті чимало людей "імунізували" від коронавірусу підробленою вакциною. Наразі тамтешня поліція займається цим шахрайством.

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