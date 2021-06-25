В Індії тисячі людей щепили підробленою вакциною: що насправді ввели людям

Люди думали, що їх вакцинують Covishield.

В індійських містах Мумбаї та Колкаті чимало людей "імунізували" від коронавірусу підробленою вакциною. Наразі тамтешня поліція займається цим шахрайством.

Про це повідомляє The New Indian Express.

Поліція Мумбаї повідомила, що близько двом тисячам осіб, які думали, що їм роблять щеплення, насправді ввели антибіотик. Також виявилося, що ще пів тисячі людей зробили фейкову вакцинацію в Колкаті.

У результаті, в Мумбаї поліція заарештувала 10 осіб, зокрема, двох лікарів. У Колкаті поліція заарештувала державного службовця, експерта з генетики, який, як повідомляється, керував фальшивими центрами щеплень.

Також під час розслідування було виявлено, що заарештований відкрив кілька банківських рахунків на імена вищих посадових осіб муніципальної корпорації Колката, використовуючи підроблені документи. У його кабінеті було виявлено, що на флакони для ін’єкцій були наклеєні підроблені етикетки AstraZeneca, яка в Індії отримала назву Covishield. Окрім фейкової вакцини, з його кабінету також вилучили інші "ліки".

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"Було виявлено, що етикетка Covishield наклеєна на іншу етикетку - амікацин сульфат 500 мг, антибіотик, який використовується для лікування бактеріальних інфекцій сечовивідних шляхів, кісток, мозку, легенів та крові", - сказав Гош.

Фахівець пояснив, що якщо цей антибіотик вводять у невеликій кількості, ймовірність будь-якого серйозного негативного впливу невелика. Утім, всіх потерпілих оглянуть лікарі.

Раніше повідомлялося, що коронавірус постійно мутує, адже це типове явище для усіх вірусів. На сьогодні вчені виявили чимало різних штамів вірусу SARS-CoV-2. Утім, є п'ять, які викликають найбільше занепокоєння. Як уникнути зараження і про які штами йдеться, читайте за цим посиланням.

Як стало відомо, один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

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