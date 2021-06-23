Захворілих одразу двоє.

Один із найнебезпечніших з відомих нині штамів коронавірусу "Дельта", який з'явився в Індії, зафіксували в Україні.

Це в ексклюзивному інтерв’ю ТСН повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов.

Вже є два випадки – це матір 66 років і дитина - 16 років. Вони нещодавно повернулись із Росії, вже в Україні захворіли і їм провели тестування. Вони госпіталізовані до Олександрівської лікарні, їх стан стабільний.

«У нас є чотири лабораторії, які можуть виявляти новий штам , 2 приватних і 2 державних, у нас немає саме тестів, які виявляють індійський штам, ми звернулися до ВООЗ», - зазначив Данилов.

Аби не допустити поширення індійського штаму, сьогодні зібрався Апарат РНБО. На засідання прийшов міністр охорони здоров’я, заступник міністра внутрішніх справ, представники профільного комітету ВР, вірусологи, провідні медики і науковці. Вони вирішують, зокрема, чи вводити обов’язкове ПЛР-тестування для людей, які приїжджають з Російської Федерації, Білорусі, Великої Британії та Індії .

«Не виключаю , що може бути повністю припинено сполучення з деякими країнами. Бо це дуже небезпечно», - зазначили на засіданні.

За оцінками медиків, штам «Дельта» у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа», який вперше виявили у Великій Британії. «Дельта» вдвічі підвищує ризики госпіталізації і в півтора рази частіше призводить до реанімації хворих. Захиститися від нього можна лише завдяки вакцинації.

Новини світу: один з найнебезпечніших штамів коронавірусу з Індії зафіксували в Україні

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