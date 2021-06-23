Штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине — Данилов

Заболевших сразу двое.

Один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, зафиксировали в Украине.

Это в эксклюзивном интервью ТСН сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Уже есть два случая — это мать 66 лет и ребенок — 16 лет. Они недавно вернулись из России, вже в Украине заболели и им провели тесты. Они госпитализированы в Александровскую больницу, их состояние стабильное.

«У нас есть четыре лаборатории, которые могут проявлять новый штамм, 2 частных и 2 государственных, у нас нет именно тестов, которые обнаруживают индийский штамм, мы обратились к ВОЗ», — отметил Данилов.

Чтобы не допустить распространения индийского штамма, сегодня собрался Аппарат СНБО. На заседание пришел министр здравоохранения, заместитель министра внутренних дел, представители профильного комитета ВР, вирусологи, ведущие медики и ученые. Они решают, в частности, вводить обязательное ПЦР-тестирования для людей, которые приезжают из Российской Федерации, Беларуси, Великобритании и Индии.

«Не исключаю, что может быть полностью остановить сообщение с некоторыми странами. Потому что это очень опасно», — отметили на заседании.

По оценкам медиков, штамм «Дельта» в 1,6 раза заразнее, чем штамм «Альфа», который впервые обнаружили в Великобритании. «Дельта» вдвое повышает риски госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации больных. Защититься от него можно только благодаря вакцинации.

Новости мира: один из самых опасных штаммов коронавируса из Индии зафиксировали в Украине

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку