На COVID-штам "Дельта" припадають 96% секвенованих випадків у Великій Британії

На COVID-штам "Дельта" припадають 96% секвенованих випадків у Великій Британії

За тиждень в країні виявили 35 204 нові випадки так званого "індійського" варіанту коронавірусу.

Новий штам COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявлений в Індії, нині складає 96% секвенованих випадків у Великій Британії.

Про це у п'ятницю, 25 червня, із посиланням на Службу громадської охорони здоров'я Англії (PHE) повідомляє The Guardian.

Зазначається, що впродовж тижня в Сполученому Королівстві зареєстрували 35 204 нові випадки так званого "індійського" варіанту коронавірусу, тож загальна їхня кількість в країні зросла до 111 157.

Тим часом у PHE зауважують, що схвалені для екстреного використання COVID-вакцини залишаються ефективними проти нового штаму.

Станом на 21 червня у Великій Британії зареєстрували 117 смертей серед пацієнтів, у яких виявили варіант "Delta".

Окрім того, в країні в період від 23 лютого до 7 червня зареєстрували шість випадків штаму з Південної Америки, відомого як Lambda. Відомо, що п'ятеро хворих "підхопили" інфекцію під час подорожі закордон.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив, що карантинні обмеження в Сполученому Королівстві будуть зняті на місяць пізніше, ніж планувалося.

Раніше директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що до вересня "Delta" становитиме 90% усіх випадків захворювання, що циркулюватимуть в Європейському Союзі.

Новини України: обмеження через "Дельту" – до країни пускатимуть тільки з негативним тестом

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання